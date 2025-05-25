SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / D3luxe4 HighRisk
Serhii Zharkov

D3luxe4 HighRisk

Serhii Zharkov
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 118%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
597
Kârla kapanan işlemler:
438 (73.36%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (26.63%)
En iyi işlem:
49.34 USD
En kötü işlem:
-82.18 USD
Brüt kâr:
3 081.18 USD (64 359 pips)
Brüt zarar:
-1 918.60 USD (32 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (108.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.54 USD (12)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
52.09%
Maks. mevduat yükü:
35.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
296 (49.58%)
Satış işlemleri:
301 (50.42%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
7.03 USD
Ortalama zarar:
-12.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-557.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-557.10 USD (12)
Aylık büyüme:
13.92%
Yıllık tahmin:
168.85%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.05 USD
Maksimum:
656.39 USD (26.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.91% (654.61 USD)
Varlığa göre:
44.33% (575.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 597
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 32K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.34 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +108.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -557.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.71 × 1742
RoboForex-ECN-3
0.73 × 105
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
22 daha fazla...
High risk trading of EURUSD.
İnceleme yok
2025.07.29 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 04:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
