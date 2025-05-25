- Büyüme
İşlemler:
597
Kârla kapanan işlemler:
438 (73.36%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (26.63%)
En iyi işlem:
49.34 USD
En kötü işlem:
-82.18 USD
Brüt kâr:
3 081.18 USD (64 359 pips)
Brüt zarar:
-1 918.60 USD (32 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (108.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.54 USD (12)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
52.09%
Maks. mevduat yükü:
35.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
296 (49.58%)
Satış işlemleri:
301 (50.42%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
7.03 USD
Ortalama zarar:
-12.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-557.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-557.10 USD (12)
Aylık büyüme:
13.92%
Yıllık tahmin:
168.85%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.05 USD
Maksimum:
656.39 USD (26.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.91% (654.61 USD)
Varlığa göre:
44.33% (575.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|597
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.34 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +108.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -557.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1742
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 105
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
High risk trading of EURUSD.
