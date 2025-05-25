리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 CMCMarkets1-Europe 0.00 × 2 Exness-Real17 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 GerchikCo-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.44 × 333 ICMarketsSC-Live03 0.48 × 120 TitanFX-01 0.55 × 77 RoboForex-Prime 0.71 × 1742 RoboForex-ECN-3 0.73 × 105 AMarkets-Real 0.96 × 27 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 6 AxiTrader-US07-Live 1.08 × 121 Darwinex-Live 1.16 × 155 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 1.25 × 368 EGlobalTrade-Cent1 1.45 × 11 FXChoice-Pro Live 1.52 × 25 TMGM.TradeMax-Live7 1.65 × 693 Alpari-Pro.ECN 1.65 × 26 RoboForex-ECN 1.66 × 191 22 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오