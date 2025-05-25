- 자본
- 축소
트레이드:
869
이익 거래:
617 (71.00%)
손실 거래:
252 (29.00%)
최고의 거래:
49.34 USD
최악의 거래:
-82.18 USD
총 수익:
3 807.98 USD (87 749 pips)
총 손실:
-3 117.62 USD (65 344 pips)
연속 최대 이익:
21 (108.35 USD)
연속 최대 이익:
210.54 USD (12)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
51.97%
최대 입금량:
35.73%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
417 (47.99%)
숏(주식차입매도):
452 (52.01%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.79 USD
평균 이익:
6.17 USD
평균 손실:
-12.37 USD
연속 최대 손실:
20 (-686.05 USD)
연속 최대 손실:
-686.05 USD (20)
월별 성장률:
-41.07%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
63.05 USD
최대한의:
814.92 USD (32.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.97% (739.04 USD)
자본금별:
44.33% (575.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|869
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|690
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1742
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 105
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
