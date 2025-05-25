シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / D3luxe4 HighRisk
Serhii Zharkov

D3luxe4 HighRisk

Serhii Zharkov
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  250  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 49%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
869
利益トレード:
617 (71.00%)
損失トレード:
252 (29.00%)
ベストトレード:
49.34 USD
最悪のトレード:
-82.18 USD
総利益:
3 807.98 USD (87 749 pips)
総損失:
-3 117.62 USD (65 344 pips)
最大連続の勝ち:
21 (108.35 USD)
最大連続利益:
210.54 USD (12)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
54.79%
最大入金額:
35.73%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
417 (47.99%)
短いトレード:
452 (52.01%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
6.17 USD
平均損失:
-12.37 USD
最大連続の負け:
20 (-686.05 USD)
最大連続損失:
-686.05 USD (20)
月間成長:
-36.24%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
63.05 USD
最大の:
814.92 USD (32.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.97% (739.04 USD)
エクイティによる:
44.33% (575.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 869
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 690
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.34 USD
最悪のトレード: -82 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +108.35 USD
最大連続損失: -686.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.71 × 1742
RoboForex-ECN-3
0.73 × 105
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
22 より多く...
High risk trading of EURUSD.
レビューなし
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.84% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 04:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください