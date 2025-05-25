- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
869
利益トレード:
617 (71.00%)
損失トレード:
252 (29.00%)
ベストトレード:
49.34 USD
最悪のトレード:
-82.18 USD
総利益:
3 807.98 USD (87 749 pips)
総損失:
-3 117.62 USD (65 344 pips)
最大連続の勝ち:
21 (108.35 USD)
最大連続利益:
210.54 USD (12)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
54.79%
最大入金額:
35.73%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
417 (47.99%)
短いトレード:
452 (52.01%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
6.17 USD
平均損失:
-12.37 USD
最大連続の負け:
20 (-686.05 USD)
最大連続損失:
-686.05 USD (20)
月間成長:
-36.24%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
63.05 USD
最大の:
814.92 USD (32.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.97% (739.04 USD)
エクイティによる:
44.33% (575.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|869
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|690
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.34 USD
最悪のトレード: -82 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +108.35 USD
最大連続損失: -686.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1742
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 105
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
22 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
High risk trading of EURUSD.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
250 USD/月
49%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
32
98%
869
71%
55%
1.22
0.79
USD
USD
44%
1:300