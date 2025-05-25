SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / D3luxe4 HighRisk
Serhii Zharkov

D3luxe4 HighRisk

Serhii Zharkov
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 118%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
597
Profit Trade:
438 (73.36%)
Loss Trade:
159 (26.63%)
Best Trade:
49.34 USD
Worst Trade:
-82.18 USD
Profitto lordo:
3 081.18 USD (64 359 pips)
Perdita lorda:
-1 918.60 USD (32 248 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (108.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.54 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
52.09%
Massimo carico di deposito:
35.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
296 (49.58%)
Short Trade:
301 (50.42%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-12.07 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-557.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-557.10 USD (12)
Crescita mensile:
-9.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.05 USD
Massimale:
656.39 USD (26.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.91% (654.61 USD)
Per equità:
44.33% (575.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 597
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 32K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.34 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +108.35 USD
Massima perdita consecutiva: -557.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.71 × 1742
RoboForex-ECN-3
0.73 × 105
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
22 più
High risk trading of EURUSD.
Non ci sono recensioni
2025.07.29 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 04:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
D3luxe4 HighRisk
250USD al mese
118%
0
0
USD
1.5K
USD
19
98%
597
73%
52%
1.60
1.95
USD
44%
1:300
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.