- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
597
Profit Trade:
438 (73.36%)
Loss Trade:
159 (26.63%)
Best Trade:
49.34 USD
Worst Trade:
-82.18 USD
Profitto lordo:
3 081.18 USD (64 359 pips)
Perdita lorda:
-1 918.60 USD (32 248 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (108.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.54 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
52.09%
Massimo carico di deposito:
35.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
296 (49.58%)
Short Trade:
301 (50.42%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-12.07 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-557.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-557.10 USD (12)
Crescita mensile:
-9.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.05 USD
Massimale:
656.39 USD (26.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.91% (654.61 USD)
Per equità:
44.33% (575.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|597
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.34 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +108.35 USD
Massima perdita consecutiva: -557.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1742
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 105
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
22 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
High risk trading of EURUSD.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
250USD al mese
118%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
19
98%
597
73%
52%
1.60
1.95
USD
USD
44%
1:300