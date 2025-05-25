El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 CMCMarkets1-Europe 0.00 × 2 Exness-Real17 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 GerchikCo-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.44 × 333 ICMarketsSC-Live03 0.48 × 120 TitanFX-01 0.55 × 77 RoboForex-Prime 0.71 × 1742 RoboForex-ECN-3 0.73 × 105 AMarkets-Real 0.96 × 27 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 6 AxiTrader-US07-Live 1.08 × 121 Darwinex-Live 1.16 × 155 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 1.25 × 368 EGlobalTrade-Cent1 1.45 × 11 FXChoice-Pro Live 1.52 × 25 TMGM.TradeMax-Live7 1.65 × 693 Alpari-Pro.ECN 1.65 × 26 RoboForex-ECN 1.66 × 191 otros 22...