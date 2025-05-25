SeñalesSecciones
D3luxe4 HighRisk
Serhii Zharkov

D3luxe4 HighRisk

Serhii Zharkov
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 250 USD al mes
incremento desde 2025 49%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
869
Transacciones Rentables:
617 (71.00%)
Transacciones Irrentables:
252 (29.00%)
Mejor transacción:
49.34 USD
Peor transacción:
-82.18 USD
Beneficio Bruto:
3 807.98 USD (87 749 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 117.62 USD (65 344 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (108.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
210.54 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
54.79%
Carga máxima del depósito:
35.73%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
417 (47.99%)
Transacciones Cortas:
452 (52.01%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.79 USD
Beneficio medio:
6.17 USD
Pérdidas medias:
-12.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-686.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-686.05 USD (20)
Crecimiento al mes:
-36.24%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
63.05 USD
Máxima:
814.92 USD (32.68%)
Reducción relativa:
De balance:
41.97% (739.04 USD)
De fondos:
44.33% (575.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 869
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 690
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.34 USD
Peor transacción: -82 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +108.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -686.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.71 × 1742
RoboForex-ECN-3
0.73 × 105
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
otros 22...
High risk trading of EURUSD.
No hay comentarios
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.84% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 04:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
