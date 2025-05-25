SignaleKategorien
D3luxe4 HighRisk
Serhii Zharkov

D3luxe4 HighRisk

Serhii Zharkov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 250 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 49%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
869
Gewinntrades:
617 (71.00%)
Verlusttrades:
252 (29.00%)
Bester Trade:
49.34 USD
Schlechtester Trade:
-82.18 USD
Bruttoprofit:
3 807.98 USD (87 749 pips)
Bruttoverlust:
-3 117.62 USD (65 344 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (108.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
210.54 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
54.79%
Max deposit load:
35.73%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
0.85
Long-Positionen:
417 (47.99%)
Short-Positionen:
452 (52.01%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-686.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-686.05 USD (20)
Wachstum pro Monat :
-36.24%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
63.05 USD
Maximaler:
814.92 USD (32.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.97% (739.04 USD)
Kapital:
44.33% (575.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 869
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 690
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.34 USD
Schlechtester Trade: -82 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -686.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.71 × 1742
RoboForex-ECN-3
0.73 × 105
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
noch 22 ...
High risk trading of EURUSD.
Keine Bewertungen
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.84% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 04:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.