Сигналы / MetaTrader 4 / D3luxe4 HighRisk
Serhii Zharkov

D3luxe4 HighRisk

Serhii Zharkov
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 250 USD в месяц
прирост с 2025 49%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
869
Прибыльных трейдов:
617 (71.00%)
Убыточных трейдов:
252 (29.00%)
Лучший трейд:
49.34 USD
Худший трейд:
-82.18 USD
Общая прибыль:
3 807.98 USD (87 749 pips)
Общий убыток:
-3 117.62 USD (65 344 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (108.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
54.79%
Макс. загрузка депозита:
35.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
417 (47.99%)
Коротких трейдов:
452 (52.01%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
6.17 USD
Средний убыток:
-12.37 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-686.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-686.05 USD (20)
Прирост в месяц:
-36.24%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.05 USD
Максимальная:
814.92 USD (32.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.97% (739.04 USD)
По эквити:
44.33% (575.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 869
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 690
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.34 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +108.35 USD
Макс. убыток в серии: -686.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.71 × 1742
RoboForex-ECN-3
0.73 × 105
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
еще 22...
High risk trading of EURUSD.
Нет отзывов
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.84% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 04:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
