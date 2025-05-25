- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
869
Прибыльных трейдов:
617 (71.00%)
Убыточных трейдов:
252 (29.00%)
Лучший трейд:
49.34 USD
Худший трейд:
-82.18 USD
Общая прибыль:
3 807.98 USD (87 749 pips)
Общий убыток:
-3 117.62 USD (65 344 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (108.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
54.79%
Макс. загрузка депозита:
35.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
417 (47.99%)
Коротких трейдов:
452 (52.01%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
6.17 USD
Средний убыток:
-12.37 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-686.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-686.05 USD (20)
Прирост в месяц:
-36.24%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.05 USD
Максимальная:
814.92 USD (32.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.97% (739.04 USD)
По эквити:
44.33% (575.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|869
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|690
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.34 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +108.35 USD
Макс. убыток в серии: -686.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1742
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 105
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
еще 22...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
High risk trading of EURUSD.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
250 USD в месяц
49%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
32
98%
869
71%
55%
1.22
0.79
USD
USD
44%
1:300