- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
869
盈利交易:
617 (71.00%)
亏损交易:
252 (29.00%)
最好交易:
49.34 USD
最差交易:
-82.18 USD
毛利:
3 807.98 USD (87 749 pips)
毛利亏损:
-3 117.62 USD (65 344 pips)
最大连续赢利:
21 (108.35 USD)
最大连续盈利:
210.54 USD (12)
夏普比率:
0.09
交易活动:
54.79%
最大入金加载:
35.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.85
长期交易:
417 (47.99%)
短期交易:
452 (52.01%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
6.17 USD
平均损失:
-12.37 USD
最大连续失误:
20 (-686.05 USD)
最大连续亏损:
-686.05 USD (20)
每月增长:
-36.24%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
63.05 USD
最大值:
814.92 USD (32.68%)
相对跌幅:
结余:
41.97% (739.04 USD)
净值:
44.33% (575.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|869
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|690
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.34 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +108.35 USD
最大连续亏损: -686.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1742
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 105
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
High risk trading of EURUSD.
没有评论
