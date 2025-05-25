SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / D3luxe4 HighRisk
Serhii Zharkov

D3luxe4 HighRisk

Serhii Zharkov
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 250 USD por mês
crescimento desde 2025 49%
RoboForex-Prime
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
869
Negociações com lucro:
617 (71.00%)
Negociações com perda:
252 (29.00%)
Melhor negociação:
49.34 USD
Pior negociação:
-82.18 USD
Lucro bruto:
3 807.98 USD (87 749 pips)
Perda bruta:
-3 117.62 USD (65 344 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (108.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
210.54 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
54.79%
Depósito máximo carregado:
35.73%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
417 (47.99%)
Negociações curtas:
452 (52.01%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
6.17 USD
Perda média:
-12.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-686.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-686.05 USD (20)
Crescimento mensal:
-36.24%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
63.05 USD
Máximo:
814.92 USD (32.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.97% (739.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.33% (575.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 869
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 690
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.34 USD
Pior negociação: -82 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +108.35 USD
Máxima perda consecutiva: -686.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.71 × 1742
RoboForex-ECN-3
0.73 × 105
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
22 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
High risk trading of EURUSD.
Sem comentários
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.84% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.18 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 04:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
D3luxe4 HighRisk
250 USD por mês
49%
0
0
USD
1K
USD
32
98%
869
71%
55%
1.22
0.79
USD
44%
1:300
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.