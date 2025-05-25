- Büyüme
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
56 (49.55%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (50.44%)
En iyi işlem:
140.00 USD
En kötü işlem:
-87.53 USD
Brüt kâr:
1 763.23 USD (1 792 301 pips)
Brüt zarar:
-1 475.30 USD (2 137 632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (571.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571.69 USD (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
12.11%
Maks. mevduat yükü:
98.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
79 (69.91%)
Satış işlemleri:
34 (30.09%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
31.49 USD
Ortalama zarar:
-25.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-312.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-312.54 USD (12)
Aylık büyüme:
-2.79%
Yıllık tahmin:
-33.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.58 USD
Maksimum:
401.46 USD (31.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.40% (312.54 USD)
Varlığa göre:
2.91% (77.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|BTCUSD
|33
|GBPUSD
|5
|USTEC
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|560
|BTCUSD
|-311
|GBPUSD
|100
|USTEC
|-31
|EURUSD
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|320K
|BTCUSD
|-562K
|GBPUSD
|401
|USTEC
|-103K
|EURUSD
|-201
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +140.00 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +571.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -312.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach
