Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
56 (49.55%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (50.44%)
En iyi işlem:
140.00 USD
En kötü işlem:
-87.53 USD
Brüt kâr:
1 763.23 USD (1 792 301 pips)
Brüt zarar:
-1 475.30 USD (2 137 632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (571.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571.69 USD (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
12.11%
Maks. mevduat yükü:
98.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
79 (69.91%)
Satış işlemleri:
34 (30.09%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
31.49 USD
Ortalama zarar:
-25.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-312.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-312.54 USD (12)
Aylık büyüme:
-2.79%
Yıllık tahmin:
-33.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.58 USD
Maksimum:
401.46 USD (31.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.40% (312.54 USD)
Varlığa göre:
2.91% (77.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
BTCUSD 33
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 560
BTCUSD -311
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 320K
BTCUSD -562K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.00 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +571.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -312.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 01:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 07:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 15:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.