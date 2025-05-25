SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FundManage
Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
Exness-MT5Real26
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
111
Bénéfice trades:
56 (50.45%)
Perte trades:
55 (49.55%)
Meilleure transaction:
140.00 USD
Pire transaction:
-87.53 USD
Bénéfice brut:
1 763.23 USD (1 792 301 pips)
Perte brute:
-1 450.75 USD (2 125 523 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (571.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
571.69 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
12.11%
Charge de dépôt maximale:
98.43%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.83
Longs trades:
79 (71.17%)
Courts trades:
32 (28.83%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
2.82 USD
Bénéfice moyen:
31.49 USD
Perte moyenne:
-26.38 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-312.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-312.54 USD (12)
Croissance mensuelle:
-1.99%
Prévision annuelle:
-24.14%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.58 USD
Maximal:
376.91 USD (29.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.40% (312.54 USD)
Par fonds propres:
2.91% (77.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 71
BTCUSD 33
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 585
BTCUSD -311
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 332K
BTCUSD -562K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +140.00 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +571.69 USD
Perte consécutive maximale: -312.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 01:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 07:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 15:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FundManage
30 USD par mois
10%
0
0
USD
3K
USD
29
0%
111
50%
12%
1.21
2.82
USD
11%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.