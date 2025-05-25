シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FundManage
Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
153
利益トレード:
72 (47.05%)
損失トレード:
81 (52.94%)
ベストトレード:
140.00 USD
最悪のトレード:
-87.53 USD
総利益:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
総損失:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
最大連続の勝ち:
13 (571.69 USD)
最大連続利益:
571.69 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
12.00%
最大入金額:
98.43%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
109 (71.24%)
短いトレード:
44 (28.76%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
34.23 USD
平均損失:
-27.42 USD
最大連続の負け:
13 (-315.45 USD)
最大連続損失:
-317.30 USD (7)
月間成長:
9.23%
年間予想:
111.94%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.58 USD
最大の:
650.85 USD (50.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.38% (590.71 USD)
エクイティによる:
2.91% (77.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 44
USDJPY 7
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 483
BTCUSD -428
USDJPY 150
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 285K
BTCUSD -1M
USDJPY 2.3K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +140.00 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +571.69 USD
最大連続損失: -315.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


レビューなし
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
