トレード:
153
利益トレード:
72 (47.05%)
損失トレード:
81 (52.94%)
ベストトレード:
140.00 USD
最悪のトレード:
-87.53 USD
総利益:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
総損失:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
最大連続の勝ち:
13 (571.69 USD)
最大連続利益:
571.69 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
12.00%
最大入金額:
98.43%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
109 (71.24%)
短いトレード:
44 (28.76%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
34.23 USD
平均損失:
-27.42 USD
最大連続の負け:
13 (-315.45 USD)
最大連続損失:
-317.30 USD (7)
月間成長:
9.23%
年間予想:
111.94%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.58 USD
最大の:
650.85 USD (50.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.38% (590.71 USD)
エクイティによる:
2.91% (77.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|44
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|USTEC
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|483
|BTCUSD
|-428
|USDJPY
|150
|GBPUSD
|100
|USTEC
|-31
|EURUSD
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|285K
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|401
|USTEC
|-103K
|EURUSD
|-201
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach
