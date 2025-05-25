- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
72 (47.05%)
亏损交易:
81 (52.94%)
最好交易:
140.00 USD
最差交易:
-87.53 USD
毛利:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
毛利亏损:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
最大连续赢利:
13 (571.69 USD)
最大连续盈利:
571.69 USD (13)
夏普比率:
0.07
交易活动:
12.00%
最大入金加载:
98.43%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.38
长期交易:
109 (71.24%)
短期交易:
44 (28.76%)
利润因子:
1.11
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
34.23 USD
平均损失:
-27.42 USD
最大连续失误:
13 (-315.45 USD)
最大连续亏损:
-317.30 USD (7)
每月增长:
9.23%
年度预测:
111.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.58 USD
最大值:
650.85 USD (50.29%)
相对跌幅:
结余:
20.38% (590.71 USD)
净值:
2.91% (77.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|44
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|USTEC
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|483
|BTCUSD
|-428
|USDJPY
|150
|GBPUSD
|100
|USTEC
|-31
|EURUSD
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|285K
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|401
|USTEC
|-103K
|EURUSD
|-201
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +140.00 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +571.69 USD
最大连续亏损: -315.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
42
0%
153
47%
12%
1.10
1.60
USD
USD
20%
1:50