信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FundManage
Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
0条评论
可靠性
42
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
153
盈利交易:
72 (47.05%)
亏损交易:
81 (52.94%)
最好交易:
140.00 USD
最差交易:
-87.53 USD
毛利:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
毛利亏损:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
最大连续赢利:
13 (571.69 USD)
最大连续盈利:
571.69 USD (13)
夏普比率:
0.07
交易活动:
12.00%
最大入金加载:
98.43%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.38
长期交易:
109 (71.24%)
短期交易:
44 (28.76%)
利润因子:
1.11
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
34.23 USD
平均损失:
-27.42 USD
最大连续失误:
13 (-315.45 USD)
最大连续亏损:
-317.30 USD (7)
每月增长:
9.23%
年度预测:
111.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.58 USD
最大值:
650.85 USD (50.29%)
相对跌幅:
结余:
20.38% (590.71 USD)
净值:
2.91% (77.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 44
USDJPY 7
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 483
BTCUSD -428
USDJPY 150
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 285K
BTCUSD -1M
USDJPY 2.3K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +140.00 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +571.69 USD
最大连续亏损: -315.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FundManage
每月30 USD
9%
0
0
USD
2.1K
USD
42
0%
153
47%
12%
1.10
1.60
USD
20%
1:50
