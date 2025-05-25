- Incremento
Total de Trades:
153
Transacciones Rentables:
72 (47.05%)
Transacciones Irrentables:
81 (52.94%)
Mejor transacción:
140.00 USD
Peor transacción:
-87.53 USD
Beneficio Bruto:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (571.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
571.69 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
12.00%
Carga máxima del depósito:
98.43%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
109 (71.24%)
Transacciones Cortas:
44 (28.76%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
1.60 USD
Beneficio medio:
34.23 USD
Pérdidas medias:
-27.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-315.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-317.30 USD (7)
Crecimiento al mes:
9.23%
Pronóstico anual:
111.94%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.58 USD
Máxima:
650.85 USD (50.29%)
Reducción relativa:
De balance:
20.38% (590.71 USD)
De fondos:
2.91% (77.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|44
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|USTEC
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|483
|BTCUSD
|-428
|USDJPY
|150
|GBPUSD
|100
|USTEC
|-31
|EURUSD
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|285K
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|401
|USTEC
|-103K
|EURUSD
|-201
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +140.00 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +571.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -315.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach
