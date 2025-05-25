SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / FundManage
Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
153
Transacciones Rentables:
72 (47.05%)
Transacciones Irrentables:
81 (52.94%)
Mejor transacción:
140.00 USD
Peor transacción:
-87.53 USD
Beneficio Bruto:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (571.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
571.69 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
12.00%
Carga máxima del depósito:
98.43%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
109 (71.24%)
Transacciones Cortas:
44 (28.76%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
1.60 USD
Beneficio medio:
34.23 USD
Pérdidas medias:
-27.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-315.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-317.30 USD (7)
Crecimiento al mes:
9.23%
Pronóstico anual:
111.94%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.58 USD
Máxima:
650.85 USD (50.29%)
Reducción relativa:
De balance:
20.38% (590.71 USD)
De fondos:
2.91% (77.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 44
USDJPY 7
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 483
BTCUSD -428
USDJPY 150
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 285K
BTCUSD -1M
USDJPY 2.3K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +140.00 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +571.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -315.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


No hay comentarios
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FundManage
30 USD al mes
9%
0
0
USD
2.1K
USD
42
0%
153
47%
12%
1.10
1.60
USD
20%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.