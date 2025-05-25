시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / FundManage
Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
0 리뷰
안정성
44
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
155
이익 거래:
73 (47.09%)
손실 거래:
82 (52.90%)
최고의 거래:
140.00 USD
최악의 거래:
-87.53 USD
총 수익:
2 494.70 USD (2 365 811 pips)
총 손실:
-2 255.19 USD (3 174 013 pips)
연속 최대 이익:
13 (571.69 USD)
연속 최대 이익:
571.69 USD (13)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
10.96%
최대 입금량:
98.43%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.37
롱(주식매수):
110 (70.97%)
숏(주식차입매도):
45 (29.03%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
34.17 USD
평균 손실:
-27.50 USD
연속 최대 손실:
13 (-315.45 USD)
연속 최대 손실:
-317.30 USD (7)
월별 성장률:
4.66%
연간 예측:
53.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.58 USD
최대한의:
650.85 USD (50.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.38% (590.71 USD)
자본금별:
2.91% (77.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 96
BTCUSD 44
USDJPY 8
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 513
BTCUSD -428
USDJPY 115
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 295K
BTCUSD -1M
USDJPY 1.9K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +140.00 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +571.69 USD
연속 최대 손실: -315.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


리뷰 없음
2026.01.07 12:50
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FundManage
월별 30 USD
9%
0
0
USD
2.1K
USD
44
0%
155
47%
11%
1.10
1.55
USD
20%
1:50
