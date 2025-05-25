- 자본
- 축소
트레이드:
155
이익 거래:
73 (47.09%)
손실 거래:
82 (52.90%)
최고의 거래:
140.00 USD
최악의 거래:
-87.53 USD
총 수익:
2 494.70 USD (2 365 811 pips)
총 손실:
-2 255.19 USD (3 174 013 pips)
연속 최대 이익:
13 (571.69 USD)
연속 최대 이익:
571.69 USD (13)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
10.96%
최대 입금량:
98.43%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.37
롱(주식매수):
110 (70.97%)
숏(주식차입매도):
45 (29.03%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
34.17 USD
평균 손실:
-27.50 USD
연속 최대 손실:
13 (-315.45 USD)
연속 최대 손실:
-317.30 USD (7)
월별 성장률:
4.66%
연간 예측:
53.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.58 USD
최대한의:
650.85 USD (50.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.38% (590.71 USD)
자본금별:
2.91% (77.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|BTCUSD
|44
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|5
|USTEC
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|513
|BTCUSD
|-428
|USDJPY
|115
|GBPUSD
|100
|USTEC
|-31
|EURUSD
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|295K
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY
|1.9K
|GBPUSD
|401
|USTEC
|-103K
|EURUSD
|-201
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +140.00 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +571.69 USD
연속 최대 손실: -315.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
9%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
44
0%
155
47%
11%
1.10
1.55
USD
USD
20%
1:50