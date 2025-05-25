- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
56 (49.55%)
Loss Trade:
57 (50.44%)
Best Trade:
140.00 USD
Worst Trade:
-87.53 USD
Profitto lordo:
1 763.23 USD (1 792 301 pips)
Perdita lorda:
-1 475.30 USD (2 137 632 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (571.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.69 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
12.11%
Massimo carico di deposito:
98.43%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
79 (69.91%)
Short Trade:
34 (30.09%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
31.49 USD
Perdita media:
-25.88 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-312.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.54 USD (12)
Crescita mensile:
-2.79%
Previsione annuale:
-33.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.58 USD
Massimale:
401.46 USD (31.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.40% (312.54 USD)
Per equità:
2.91% (77.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|BTCUSD
|33
|GBPUSD
|5
|USTEC
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|560
|BTCUSD
|-311
|GBPUSD
|100
|USTEC
|-31
|EURUSD
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|320K
|BTCUSD
|-562K
|GBPUSD
|401
|USTEC
|-103K
|EURUSD
|-201
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +140.00 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +571.69 USD
Massima perdita consecutiva: -312.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
30
0%
113
49%
12%
1.19
2.55
USD
USD
11%
1:50