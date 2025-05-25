Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7 0.00 × 3 Exness-MT5Real6 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real5 0.00 × 42 Exness-MT5Real15 0.83 × 6 Exness-MT5Real2 1.54 × 218 XMGlobal-MT5 13 6.50 × 24 Exness-MT5Real26 17.78 × 23 Exness-MT5Real29 23.20 × 40 nome utente o registrati Per vedere i trade in tempo reale,