Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
56 (49.55%)
Loss Trade:
57 (50.44%)
Best Trade:
140.00 USD
Worst Trade:
-87.53 USD
Profitto lordo:
1 763.23 USD (1 792 301 pips)
Perdita lorda:
-1 475.30 USD (2 137 632 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (571.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.69 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
12.11%
Massimo carico di deposito:
98.43%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
79 (69.91%)
Short Trade:
34 (30.09%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
31.49 USD
Perdita media:
-25.88 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-312.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.54 USD (12)
Crescita mensile:
-2.79%
Previsione annuale:
-33.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.58 USD
Massimale:
401.46 USD (31.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.40% (312.54 USD)
Per equità:
2.91% (77.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 73
BTCUSD 33
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 560
BTCUSD -311
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 320K
BTCUSD -562K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.00 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +571.69 USD
Massima perdita consecutiva: -312.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 01:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 07:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 15:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
