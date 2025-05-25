- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
153
Gewinntrades:
72 (47.05%)
Verlusttrades:
81 (52.94%)
Bester Trade:
140.00 USD
Schlechtester Trade:
-87.53 USD
Bruttoprofit:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
Bruttoverlust:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (571.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
571.69 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
12.00%
Max deposit load:
98.43%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
109 (71.24%)
Short-Positionen:
44 (28.76%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-315.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-317.30 USD (7)
Wachstum pro Monat :
9.23%
Jahresprognose:
111.94%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.58 USD
Maximaler:
650.85 USD (50.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.38% (590.71 USD)
Kapital:
2.91% (77.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|44
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|USTEC
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|483
|BTCUSD
|-428
|USDJPY
|150
|GBPUSD
|100
|USTEC
|-31
|EURUSD
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|285K
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|401
|USTEC
|-103K
|EURUSD
|-201
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +140.00 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +571.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -315.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
42
0%
153
47%
12%
1.10
1.60
USD
USD
20%
1:50