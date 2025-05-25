SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / FundManage
Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
153
Gewinntrades:
72 (47.05%)
Verlusttrades:
81 (52.94%)
Bester Trade:
140.00 USD
Schlechtester Trade:
-87.53 USD
Bruttoprofit:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
Bruttoverlust:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (571.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
571.69 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
12.00%
Max deposit load:
98.43%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
109 (71.24%)
Short-Positionen:
44 (28.76%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-315.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-317.30 USD (7)
Wachstum pro Monat :
9.23%
Jahresprognose:
111.94%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.58 USD
Maximaler:
650.85 USD (50.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.38% (590.71 USD)
Kapital:
2.91% (77.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 44
USDJPY 7
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 483
BTCUSD -428
USDJPY 150
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 285K
BTCUSD -1M
USDJPY 2.3K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +140.00 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +571.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -315.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


Keine Bewertungen
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FundManage
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
2.1K
USD
42
0%
153
47%
12%
1.10
1.60
USD
20%
1:50
