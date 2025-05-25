СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FundManage
Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
72 (47.05%)
Убыточных трейдов:
81 (52.94%)
Лучший трейд:
140.00 USD
Худший трейд:
-87.53 USD
Общая прибыль:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
Общий убыток:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (571.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
571.69 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.00%
Макс. загрузка депозита:
98.43%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
109 (71.24%)
Коротких трейдов:
44 (28.76%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
34.23 USD
Средний убыток:
-27.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-315.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-317.30 USD (7)
Прирост в месяц:
9.23%
Годовой прогноз:
111.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.58 USD
Максимальная:
650.85 USD (50.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.38% (590.71 USD)
По эквити:
2.91% (77.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 44
USDJPY 7
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 483
BTCUSD -428
USDJPY 150
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 285K
BTCUSD -1M
USDJPY 2.3K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +140.00 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +571.69 USD
Макс. убыток в серии: -315.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


Нет отзывов
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
