- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
72 (47.05%)
Убыточных трейдов:
81 (52.94%)
Лучший трейд:
140.00 USD
Худший трейд:
-87.53 USD
Общая прибыль:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
Общий убыток:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (571.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
571.69 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.00%
Макс. загрузка депозита:
98.43%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
109 (71.24%)
Коротких трейдов:
44 (28.76%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
34.23 USD
Средний убыток:
-27.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-315.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-317.30 USD (7)
Прирост в месяц:
9.23%
Годовой прогноз:
111.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.58 USD
Максимальная:
650.85 USD (50.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.38% (590.71 USD)
По эквити:
2.91% (77.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|44
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|USTEC
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|483
|BTCUSD
|-428
|USDJPY
|150
|GBPUSD
|100
|USTEC
|-31
|EURUSD
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|285K
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|401
|USTEC
|-103K
|EURUSD
|-201
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +140.00 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +571.69 USD
Макс. убыток в серии: -315.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
42
0%
153
47%
12%
1.10
1.60
USD
USD
20%
1:50