Negociações:
153
Negociações com lucro:
72 (47.05%)
Negociações com perda:
81 (52.94%)
Melhor negociação:
140.00 USD
Pior negociação:
-87.53 USD
Lucro bruto:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
Perda bruta:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (571.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
571.69 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
12.00%
Depósito máximo carregado:
98.43%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
109 (71.24%)
Negociações curtas:
44 (28.76%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
34.23 USD
Perda média:
-27.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-315.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-317.30 USD (7)
Crescimento mensal:
9.23%
Previsão anual:
111.94%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.58 USD
Máximo:
650.85 USD (50.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.38% (590.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.91% (77.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|44
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|USTEC
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|483
|BTCUSD
|-428
|USDJPY
|150
|GBPUSD
|100
|USTEC
|-31
|EURUSD
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|285K
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|401
|USTEC
|-103K
|EURUSD
|-201
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +140.00 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +571.69 USD
Máxima perda consecutiva: -315.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach
Sem comentários
