Yunovisri Valenrio

FundManage

Yunovisri Valenrio
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
153
Negociações com lucro:
72 (47.05%)
Negociações com perda:
81 (52.94%)
Melhor negociação:
140.00 USD
Pior negociação:
-87.53 USD
Lucro bruto:
2 464.82 USD (2 355 851 pips)
Perda bruta:
-2 220.75 USD (3 173 654 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (571.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
571.69 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
12.00%
Depósito máximo carregado:
98.43%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
109 (71.24%)
Negociações curtas:
44 (28.76%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
34.23 USD
Perda média:
-27.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-315.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-317.30 USD (7)
Crescimento mensal:
9.23%
Previsão anual:
111.94%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.58 USD
Máximo:
650.85 USD (50.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.38% (590.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.91% (77.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 44
USDJPY 7
GBPUSD 5
USTEC 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 483
BTCUSD -428
USDJPY 150
GBPUSD 100
USTEC -31
EURUSD -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 285K
BTCUSD -1M
USDJPY 2.3K
GBPUSD 401
USTEC -103K
EURUSD -201
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +140.00 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +571.69 USD
Máxima perda consecutiva: -315.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Discretionary Intraday/Swing Trading. Fundamental Approach


Sem comentários
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.08 02:17
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
