SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TTS Test HN
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test HN

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
84 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (20.00%)
En iyi işlem:
24.57 USD
En kötü işlem:
-20.37 USD
Brüt kâr:
221.14 USD (4 920 pips)
Brüt zarar:
-166.72 USD (3 709 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (66.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.19 USD (29)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.30%
Maks. mevduat yükü:
13.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
58 (55.24%)
Satış işlemleri:
47 (44.76%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-7.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-28.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.22 USD (4)
Aylık büyüme:
-2.93%
Yıllık tahmin:
-34.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.69 USD
Maksimum:
60.85 USD (16.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.13% (60.85 USD)
Varlığa göre:
2.68% (9.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 39
EURUSD 35
GBPUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 22
EURUSD 13
GBPUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 548
EURUSD 251
GBPUSD 412
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.57 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +66.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Trade
0.00 × 16
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
XMAU-Real 19
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
NewWinFx-REAL
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
206 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.04 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
No swaps are charged
2025.08.12 13:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 09:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 13:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TTS Test HN
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
354
USD
19
100%
105
80%
0%
1.32
0.52
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.