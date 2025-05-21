- Büyüme
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
84 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (20.00%)
En iyi işlem:
24.57 USD
En kötü işlem:
-20.37 USD
Brüt kâr:
221.14 USD (4 920 pips)
Brüt zarar:
-166.72 USD (3 709 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (66.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.19 USD (29)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.30%
Maks. mevduat yükü:
13.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
58 (55.24%)
Satış işlemleri:
47 (44.76%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-7.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-28.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.22 USD (4)
Aylık büyüme:
-2.93%
Yıllık tahmin:
-34.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.69 USD
Maksimum:
60.85 USD (16.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.13% (60.85 USD)
Varlığa göre:
2.68% (9.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|39
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|22
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|548
|EURUSD
|251
|GBPUSD
|412
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.57 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +66.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
354
USD
USD
19
100%
105
80%
0%
1.32
0.52
USD
USD
16%
1:500