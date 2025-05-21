SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TTS Test Happy News
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test Happy News

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
FBS-Real-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
140
Gewinntrades:
112 (80.00%)
Verlusttrades:
28 (20.00%)
Bester Trade:
24.57 USD
Schlechtester Trade:
-20.37 USD
Bruttoprofit:
250.41 USD (7 385 pips)
Bruttoverlust:
-180.36 USD (4 796 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (66.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.19 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
2.58%
Max deposit load:
18.05%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.15
Long-Positionen:
79 (56.43%)
Short-Positionen:
61 (43.57%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-28.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.22 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.59%
Jahresprognose:
31.37%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.69 USD
Maximaler:
60.85 USD (16.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.13% (60.85 USD)
Kapital:
4.28% (4.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 53
EURUSD 45
GBPUSD 42
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 17
EURUSD 17
GBPUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 228
EURUSD 527
GBPUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.57 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-Trade
0.00 × 16
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
XMAU-Real 19
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
NewWinFx-REAL
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
noch 206 ...
Keine Bewertungen
2026.01.02 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 15:21
No swaps are charged
2025.11.25 15:21
No swaps are charged
2025.11.25 15:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.21 17:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 16:23
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.