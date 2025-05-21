SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TTS Test HN
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test HN

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
FBS-Real-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
84 (80.00%)
Perte trades:
21 (20.00%)
Meilleure transaction:
24.57 USD
Pire transaction:
-20.37 USD
Bénéfice brut:
221.14 USD (4 920 pips)
Perte brute:
-166.72 USD (3 709 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (66.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.19 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
0.30%
Charge de dépôt maximale:
13.36%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
0.89
Longs trades:
58 (55.24%)
Courts trades:
47 (44.76%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
2.63 USD
Perte moyenne:
-7.94 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-28.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.22 USD (4)
Croissance mensuelle:
-2.82%
Prévision annuelle:
-34.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.69 USD
Maximal:
60.85 USD (16.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.13% (60.85 USD)
Par fonds propres:
2.68% (9.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 39
EURUSD 35
GBPUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 22
EURUSD 13
GBPUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 548
EURUSD 251
GBPUSD 412
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.57 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +66.19 USD
Perte consécutive maximale: -28.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Trade
0.00 × 16
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
XMAU-Real 19
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
NewWinFx-REAL
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
206 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.04 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
No swaps are charged
2025.08.12 13:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 09:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 13:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TTS Test HN
30 USD par mois
18%
0
0
USD
354
USD
19
100%
105
80%
0%
1.32
0.52
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.