Сигналы / MetaTrader 4 / TTS Test Happy News
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test Happy News

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 33%
FBS-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
112 (80.00%)
Убыточных трейдов:
28 (20.00%)
Лучший трейд:
24.57 USD
Худший трейд:
-20.37 USD
Общая прибыль:
250.41 USD (7 385 pips)
Общий убыток:
-180.36 USD (4 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (66.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.19 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
2.58%
Макс. загрузка депозита:
18.05%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
79 (56.43%)
Коротких трейдов:
61 (43.57%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
2.24 USD
Средний убыток:
-6.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.22 USD (4)
Прирост в месяц:
2.59%
Годовой прогноз:
31.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.69 USD
Максимальная:
60.85 USD (16.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.13% (60.85 USD)
По эквити:
4.28% (4.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 53
EURUSD 45
GBPUSD 42
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 17
EURUSD 17
GBPUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 228
EURUSD 527
GBPUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.57 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +66.19 USD
Макс. убыток в серии: -28.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Trade
0.00 × 16
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
XMAU-Real 19
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
NewWinFx-REAL
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
еще 206...
Нет отзывов
2026.01.02 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 15:21
No swaps are charged
2025.11.25 15:21
No swaps are charged
2025.11.25 15:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.21 17:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 16:23
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
