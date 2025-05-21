- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
112 (80.00%)
Убыточных трейдов:
28 (20.00%)
Лучший трейд:
24.57 USD
Худший трейд:
-20.37 USD
Общая прибыль:
250.41 USD (7 385 pips)
Общий убыток:
-180.36 USD (4 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (66.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.19 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
2.58%
Макс. загрузка депозита:
18.05%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
79 (56.43%)
Коротких трейдов:
61 (43.57%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
2.24 USD
Средний убыток:
-6.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.22 USD (4)
Прирост в месяц:
2.59%
Годовой прогноз:
31.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.69 USD
Максимальная:
60.85 USD (16.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.13% (60.85 USD)
По эквити:
4.28% (4.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|53
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|42
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|17
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|228
|EURUSD
|527
|GBPUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.57 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +66.19 USD
Макс. убыток в серии: -28.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
еще 206...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
34
100%
140
80%
3%
1.38
0.50
USD
USD
16%
1:500