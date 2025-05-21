- Crescimento
- Rebaixamento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
112 (80.00%)
Negociações com perda:
28 (20.00%)
Melhor negociação:
24.57 USD
Pior negociação:
-20.37 USD
Lucro bruto:
250.41 USD (7 385 pips)
Perda bruta:
-180.36 USD (4 796 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (66.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.19 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
2.58%
Depósito máximo carregado:
18.05%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.15
Negociações longas:
79 (56.43%)
Negociações curtas:
61 (43.57%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
2.24 USD
Perda média:
-6.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-28.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.22 USD (4)
Crescimento mensal:
2.59%
Previsão anual:
31.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.69 USD
Máximo:
60.85 USD (16.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.13% (60.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.28% (4.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|53
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|42
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|17
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|228
|EURUSD
|527
|GBPUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.57 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +66.19 USD
Máxima perda consecutiva: -28.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
34
100%
140
80%
3%
1.38
0.50
USD
USD
16%
1:500