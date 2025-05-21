SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TTS Test Happy News
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test Happy News

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
112 (80.00%)
Negociações com perda:
28 (20.00%)
Melhor negociação:
24.57 USD
Pior negociação:
-20.37 USD
Lucro bruto:
250.41 USD (7 385 pips)
Perda bruta:
-180.36 USD (4 796 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (66.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.19 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
2.58%
Depósito máximo carregado:
18.05%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.15
Negociações longas:
79 (56.43%)
Negociações curtas:
61 (43.57%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
2.24 USD
Perda média:
-6.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-28.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.22 USD (4)
Crescimento mensal:
2.59%
Previsão anual:
31.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.69 USD
Máximo:
60.85 USD (16.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.13% (60.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.28% (4.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 53
EURUSD 45
GBPUSD 42
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 17
EURUSD 17
GBPUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 228
EURUSD 527
GBPUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.57 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +66.19 USD
Máxima perda consecutiva: -28.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-Trade
0.00 × 16
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
XMAU-Real 19
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
NewWinFx-REAL
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
206 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 15:21
No swaps are charged
2025.11.25 15:21
No swaps are charged
2025.11.25 15:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.21 17:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 16:23
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.