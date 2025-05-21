- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
140
利益トレード:
112 (80.00%)
損失トレード:
28 (20.00%)
ベストトレード:
24.57 USD
最悪のトレード:
-20.37 USD
総利益:
250.41 USD (7 385 pips)
総損失:
-180.36 USD (4 796 pips)
最大連続の勝ち:
29 (66.19 USD)
最大連続利益:
66.19 USD (29)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
2.58%
最大入金額:
18.05%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.15
長いトレード:
79 (56.43%)
短いトレード:
61 (43.57%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
2.24 USD
平均損失:
-6.44 USD
最大連続の負け:
4 (-28.22 USD)
最大連続損失:
-28.22 USD (4)
月間成長:
2.59%
年間予想:
31.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.69 USD
最大の:
60.85 USD (16.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.13% (60.85 USD)
エクイティによる:
4.28% (4.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|53
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|42
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|17
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|228
|EURUSD
|527
|GBPUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.57 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +66.19 USD
最大連続損失: -28.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
