리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Alpari-Trade 0.00 × 16 FXCM-GBPReal01 0.00 × 1 XMGlobal-Real 35 0.00 × 3 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 XMAU-Real 19 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 PowerTrade-Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 NewWinFx-REAL 0.00 × 2 FXCM-USDReal03 0.00 × 4 Tickmill-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 Darwinex-Live 0.00 × 3 OctaFX-Real10 0.00 × 1 AUSForex-Live 0.00 × 3 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 3 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 1 InvestAZ-REAL 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 11 206 더...