- 자본
- 축소
트레이드:
140
이익 거래:
112 (80.00%)
손실 거래:
28 (20.00%)
최고의 거래:
24.57 USD
최악의 거래:
-20.37 USD
총 수익:
250.41 USD (7 385 pips)
총 손실:
-180.36 USD (4 796 pips)
연속 최대 이익:
29 (66.19 USD)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
2.58%
최대 입금량:
18.05%
최근 거래:
6 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.15
롱(주식매수):
79 (56.43%)
숏(주식차입매도):
61 (43.57%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
0.50 USD
평균 이익:
2.24 USD
평균 손실:
-6.44 USD
연속 최대 손실:
4 (-28.22 USD)
연속 최대 손실:
-28.22 USD (4)
월별 성장률:
2.59%
연간 예측:
31.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.69 USD
최대한의:
60.85 USD (16.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.13% (60.85 USD)
자본금별:
4.28% (4.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|53
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|42
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|17
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|228
|EURUSD
|527
|GBPUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.57 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +66.19 USD
연속 최대 손실: -28.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
33%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
34
100%
140
80%
3%
1.38
0.50
USD
USD
16%
1:500