Sinyaller / MetaTrader 5 / AI Smart FX Scalper
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
94 (68.61%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (31.39%)
En iyi işlem:
84.10 USD
En kötü işlem:
-53.25 USD
Brüt kâr:
999.15 USD (30 860 pips)
Brüt zarar:
-932.48 USD (141 570 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (135.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.40 USD (9)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
21.68%
Maks. mevduat yükü:
17.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
76 (55.47%)
Satış işlemleri:
61 (44.53%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
10.63 USD
Ortalama zarar:
-21.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-134.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.26 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.64%
Yıllık tahmin:
-44.15%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125.82 USD
Maksimum:
144.87 USD (309.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.01% (143.85 USD)
Varlığa göre:
13.01% (77.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 124
BTCUSD 7
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
ETHUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 69
BTCUSD -123
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
ETHUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 1.8K
BTCUSD -123K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
ETHUSD 8.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.10 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +135.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
🚀 AI Smart FX Scalper
Yapay Zeka destekli yüksek performanslı işlem sinyalleri.
EURUSD (H1) üzerinde scalping, hassas girişler, sabit SL/TP ve gelişmiş risk yönetimi.
✅ Gerçek hesap | Martingale yok | Yüksek kaldıraç
📈 Uzun vadeli hedef: 5 yılda %3200 getiri
Sermayenizi akıllıca ve sürdürülebilir bir şekilde büyütün.


İnceleme yok
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 18:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
