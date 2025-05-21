SeñalesSecciones
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 25%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
228
Transacciones Rentables:
166 (72.80%)
Transacciones Irrentables:
62 (27.19%)
Mejor transacción:
84.10 USD
Peor transacción:
-53.25 USD
Beneficio Bruto:
1 409.22 USD (1 747 887 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 342.61 USD (293 214 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (65.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
135.40 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
20.41%
Carga máxima del depósito:
17.44%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
125 (54.82%)
Transacciones Cortas:
103 (45.18%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
8.49 USD
Pérdidas medias:
-21.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-134.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.26 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.03%
Pronóstico anual:
36.81%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
125.82 USD
Máxima:
144.87 USD (309.49%)
Reducción relativa:
De balance:
21.01% (143.85 USD)
De fondos:
13.01% (77.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD+ 200
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
EURGBP+ 2
GBPNZD+ 1
NAS100.r 1
XAUUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD+ -78
BTCUSD 17
ETHUSD 75
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
EURGBP+ -10
GBPNZD+ -13
NAS100.r -26
XAUUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD+ 1.5K
BTCUSD 1.4M
ETHUSD 33K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
EURGBP+ -51
GBPNZD+ -1.1K
NAS100.r -13K
XAUUSD+ 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +84.10 USD
Peor transacción: -53 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +65.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -134.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
2698.00 × 1
🚀 AI Smart FX Scalper
Señales de alto rendimiento impulsadas por inteligencia artificial.
Scalping en EURUSD (H1) con entradas precisas, SL/TP fijos y gestión avanzada del riesgo.
✅ Cuenta real | Sin martingala | Alto apalancamiento
📈 Objetivo a largo plazo: +3200% en 5 años
Crece tu capital de forma inteligente y sostenible.


