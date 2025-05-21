- Incremento
Total de Trades:
228
Transacciones Rentables:
166 (72.80%)
Transacciones Irrentables:
62 (27.19%)
Mejor transacción:
84.10 USD
Peor transacción:
-53.25 USD
Beneficio Bruto:
1 409.22 USD (1 747 887 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 342.61 USD (293 214 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (65.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
135.40 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
20.41%
Carga máxima del depósito:
17.44%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
125 (54.82%)
Transacciones Cortas:
103 (45.18%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
8.49 USD
Pérdidas medias:
-21.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-134.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.26 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.03%
Pronóstico anual:
36.81%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
125.82 USD
Máxima:
144.87 USD (309.49%)
Reducción relativa:
De balance:
21.01% (143.85 USD)
De fondos:
13.01% (77.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|200
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|3
|EURAUD+
|2
|USDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|GBPNZD+
|1
|NAS100.r
|1
|XAUUSD+
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD+
|-78
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|75
|EURAUD+
|60
|USDCHF+
|23
|EURGBP+
|-10
|GBPNZD+
|-13
|NAS100.r
|-26
|XAUUSD+
|18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD+
|1.5K
|BTCUSD
|1.4M
|ETHUSD
|33K
|EURAUD+
|1.3K
|USDCHF+
|608
|EURGBP+
|-51
|GBPNZD+
|-1.1K
|NAS100.r
|-13K
|XAUUSD+
|1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +84.10 USD
Peor transacción: -53 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +65.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -134.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
|2698.00 × 1
🚀 AI Smart FX Scalper
Señales de alto rendimiento impulsadas por inteligencia artificial.
Scalping en EURUSD (H1) con entradas precisas, SL/TP fijos y gestión avanzada del riesgo.
✅ Cuenta real | Sin martingala | Alto apalancamiento
📈 Objetivo a largo plazo: +3200% en 5 años
Crece tu capital de forma inteligente y sostenible.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
25%
0
0
USD
USD
724
USD
USD
33
80%
228
72%
20%
1.04
0.29
USD
USD
21%
1:500