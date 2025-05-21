SinaisSeções
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
228
Negociações com lucro:
166 (72.80%)
Negociações com perda:
62 (27.19%)
Melhor negociação:
84.10 USD
Pior negociação:
-53.25 USD
Lucro bruto:
1 409.22 USD (1 747 887 pips)
Perda bruta:
-1 342.61 USD (293 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (65.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
135.40 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
20.41%
Depósito máximo carregado:
17.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
125 (54.82%)
Negociações curtas:
103 (45.18%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
8.49 USD
Perda média:
-21.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-134.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.26 USD (4)
Crescimento mensal:
3.03%
Previsão anual:
36.81%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.82 USD
Máximo:
144.87 USD (309.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.01% (143.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.01% (77.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 200
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
EURGBP+ 2
GBPNZD+ 1
NAS100.r 1
XAUUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ -78
BTCUSD 17
ETHUSD 75
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
EURGBP+ -10
GBPNZD+ -13
NAS100.r -26
XAUUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 1.5K
BTCUSD 1.4M
ETHUSD 33K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
EURGBP+ -51
GBPNZD+ -1.1K
NAS100.r -13K
XAUUSD+ 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +84.10 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +65.11 USD
Máxima perda consecutiva: -134.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
2698.00 × 1
🚀 AI Smart FX Scalper
Sinais de alto desempenho com Inteligência Artificial.
Scalping no EURUSD (H1) com entradas precisas, SL/TP fixos e gestão de risco avançada.
✅ Conta real | Sem martingale | Alta alavancagem
📈 Meta de longo prazo: +3200% em 5 anos
Cresça seu capital com inteligência e segurança.


2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 18:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
