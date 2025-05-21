- Crescimento
Negociações:
228
Negociações com lucro:
166 (72.80%)
Negociações com perda:
62 (27.19%)
Melhor negociação:
84.10 USD
Pior negociação:
-53.25 USD
Lucro bruto:
1 409.22 USD (1 747 887 pips)
Perda bruta:
-1 342.61 USD (293 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (65.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
135.40 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
20.41%
Depósito máximo carregado:
17.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
125 (54.82%)
Negociações curtas:
103 (45.18%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
8.49 USD
Perda média:
-21.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-134.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.26 USD (4)
Crescimento mensal:
3.03%
Previsão anual:
36.81%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.82 USD
Máximo:
144.87 USD (309.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.01% (143.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.01% (77.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|200
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|3
|EURAUD+
|2
|USDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|GBPNZD+
|1
|NAS100.r
|1
|XAUUSD+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|-78
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|75
|EURAUD+
|60
|USDCHF+
|23
|EURGBP+
|-10
|GBPNZD+
|-13
|NAS100.r
|-26
|XAUUSD+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|1.5K
|BTCUSD
|1.4M
|ETHUSD
|33K
|EURAUD+
|1.3K
|USDCHF+
|608
|EURGBP+
|-51
|GBPNZD+
|-1.1K
|NAS100.r
|-13K
|XAUUSD+
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
|
VantageInternational-Live 5
|2698.00 × 1
🚀 AI Smart FX Scalper
Sinais de alto desempenho com Inteligência Artificial.
Scalping no EURUSD (H1) com entradas precisas, SL/TP fixos e gestão de risco avançada.
✅ Conta real | Sem martingale | Alta alavancagem
📈 Meta de longo prazo: +3200% em 5 anos
Cresça seu capital com inteligência e segurança.
Sinais de alto desempenho com Inteligência Artificial.
Scalping no EURUSD (H1) com entradas precisas, SL/TP fixos e gestão de risco avançada.
✅ Conta real | Sem martingale | Alta alavancagem
📈 Meta de longo prazo: +3200% em 5 anos
Cresça seu capital com inteligência e segurança.
