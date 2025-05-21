- Wachstum
Trades insgesamt:
229
Gewinntrades:
167 (72.92%)
Verlusttrades:
62 (27.07%)
Bester Trade:
84.10 USD
Schlechtester Trade:
-53.25 USD
Bruttoprofit:
1 411.84 USD (1 747 928 pips)
Bruttoverlust:
-1 342.86 USD (293 214 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (65.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
135.40 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
20.41%
Max deposit load:
17.44%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
125 (54.59%)
Short-Positionen:
104 (45.41%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-134.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-134.26 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.04%
Jahresprognose:
36.87%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
125.82 USD
Maximaler:
144.87 USD (309.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.01% (143.85 USD)
Kapital:
13.01% (77.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|201
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|3
|EURAUD+
|2
|USDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|GBPNZD+
|1
|NAS100.r
|1
|XAUUSD+
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD+
|-75
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|75
|EURAUD+
|60
|USDCHF+
|23
|EURGBP+
|-10
|GBPNZD+
|-13
|NAS100.r
|-26
|XAUUSD+
|18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD+
|1.6K
|BTCUSD
|1.4M
|ETHUSD
|33K
|EURAUD+
|1.3K
|USDCHF+
|608
|EURGBP+
|-51
|GBPNZD+
|-1.1K
|NAS100.r
|-13K
|XAUUSD+
|1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +84.10 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -134.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
🚀 AI Smart FX Scalper
Hochleistungs-Signale mit Künstlicher Intelligenz.
Scalping auf EURUSD (H1) mit präzisen Einstiegen, festem SL/TP und fortschrittlichem Risikomanagement.
✅ Realkonto | Kein Martingale | Hoher Hebel
📈 Langfristiges Ziel: +3200% in 5 Jahren
Wachsen Sie klug und nachhaltig mit Ihrem Kapital.
