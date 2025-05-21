SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AI Smart FX Scalper
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
229
Gewinntrades:
167 (72.92%)
Verlusttrades:
62 (27.07%)
Bester Trade:
84.10 USD
Schlechtester Trade:
-53.25 USD
Bruttoprofit:
1 411.84 USD (1 747 928 pips)
Bruttoverlust:
-1 342.86 USD (293 214 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (65.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
135.40 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
20.41%
Max deposit load:
17.44%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
125 (54.59%)
Short-Positionen:
104 (45.41%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-134.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-134.26 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.04%
Jahresprognose:
36.87%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
125.82 USD
Maximaler:
144.87 USD (309.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.01% (143.85 USD)
Kapital:
13.01% (77.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD+ 201
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
EURGBP+ 2
GBPNZD+ 1
NAS100.r 1
XAUUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ -75
BTCUSD 17
ETHUSD 75
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
EURGBP+ -10
GBPNZD+ -13
NAS100.r -26
XAUUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 1.6K
BTCUSD 1.4M
ETHUSD 33K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
EURGBP+ -51
GBPNZD+ -1.1K
NAS100.r -13K
XAUUSD+ 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +84.10 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -134.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
🚀 AI Smart FX Scalper
Hochleistungs-Signale mit Künstlicher Intelligenz.
Scalping auf EURUSD (H1) mit präzisen Einstiegen, festem SL/TP und fortschrittlichem Risikomanagement.
✅ Realkonto | Kein Martingale | Hoher Hebel
📈 Langfristiges Ziel: +3200% in 5 Jahren
Wachsen Sie klug und nachhaltig mit Ihrem Kapital.


Keine Bewertungen
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 18:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
