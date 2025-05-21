СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AI Smart FX Scalper
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 25%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
163 (72.44%)
Убыточных трейдов:
62 (27.56%)
Лучший трейд:
84.10 USD
Худший трейд:
-53.25 USD
Общая прибыль:
1 408.22 USD (1 747 864 pips)
Общий убыток:
-1 341.86 USD (293 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (65.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.40 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
20.41%
Макс. загрузка депозита:
17.44%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
124 (55.11%)
Коротких трейдов:
101 (44.89%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
8.64 USD
Средний убыток:
-21.64 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-134.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.26 USD (4)
Прирост в месяц:
3.27%
Годовой прогноз:
39.68%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.82 USD
Максимальная:
144.87 USD (309.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.01% (143.85 USD)
По эквити:
13.01% (77.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 197
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
EURGBP+ 2
GBPNZD+ 1
NAS100.r 1
XAUUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ -78
BTCUSD 17
ETHUSD 75
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
EURGBP+ -10
GBPNZD+ -13
NAS100.r -26
XAUUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 1.5K
BTCUSD 1.4M
ETHUSD 33K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
EURGBP+ -51
GBPNZD+ -1.1K
NAS100.r -13K
XAUUSD+ 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.10 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +65.11 USD
Макс. убыток в серии: -134.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
19.54 × 46
🚀 AI Smart FX Scalper
Высокопроизводительные сигналы на основе ИИ.
Скальпинг EURUSD (H1) с точными входами, жёсткими SL/TP и продвинутым управлением рисками.
✅ Реальный счёт | Без мартингейла | Высокое кредитное плечо
📈 Долгосрочная цель: +3200% за 5 лет
Растите свой капитал разумно и надёжно.


Нет отзывов
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 18:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
