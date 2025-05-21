SegnaliSezioni
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 25%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
94 (68.61%)
Loss Trade:
43 (31.39%)
Best Trade:
84.10 USD
Worst Trade:
-53.25 USD
Profitto lordo:
999.15 USD (30 860 pips)
Perdita lorda:
-932.48 USD (141 570 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (135.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.40 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
21.68%
Massimo carico di deposito:
17.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
76 (55.47%)
Short Trade:
61 (44.53%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
10.63 USD
Perdita media:
-21.69 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-134.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.26 USD (4)
Crescita mensile:
0.53%
Previsione annuale:
6.43%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.82 USD
Massimale:
144.87 USD (309.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.01% (143.85 USD)
Per equità:
13.01% (77.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 124
BTCUSD 7
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
ETHUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 69
BTCUSD -123
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
ETHUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 1.8K
BTCUSD -123K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
ETHUSD 8.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.10 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +135.40 USD
Massima perdita consecutiva: -134.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
🚀 AI Smart FX Scalper
Segnali ad alte prestazioni alimentati da intelligenza artificiale.
Scalping su EURUSD (H1) con ingressi precisi, SL/TP fissi e gestione avanzata del rischio.
✅ Conto reale | Nessun martingala | Alta leva
📈 Obiettivo a lungo termine: +3200% in 5 anni
Fai crescere il tuo capitale in modo intelligente e sostenibile.


Non ci sono recensioni
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 18:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
