Trade:
137
Profit Trade:
94 (68.61%)
Loss Trade:
43 (31.39%)
Best Trade:
84.10 USD
Worst Trade:
-53.25 USD
Profitto lordo:
999.15 USD (30 860 pips)
Perdita lorda:
-932.48 USD (141 570 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (135.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.40 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
21.68%
Massimo carico di deposito:
17.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
76 (55.47%)
Short Trade:
61 (44.53%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
10.63 USD
Perdita media:
-21.69 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-134.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.26 USD (4)
Crescita mensile:
0.53%
Previsione annuale:
6.43%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.82 USD
Massimale:
144.87 USD (309.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.01% (143.85 USD)
Per equità:
13.01% (77.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|124
|BTCUSD
|7
|EURAUD+
|2
|USDCHF+
|2
|ETHUSD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|69
|BTCUSD
|-123
|EURAUD+
|60
|USDCHF+
|23
|ETHUSD
|38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|1.8K
|BTCUSD
|-123K
|EURAUD+
|1.3K
|USDCHF+
|608
|ETHUSD
|8.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.10 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +135.40 USD
Massima perdita consecutiva: -134.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
🚀 AI Smart FX Scalper
Segnali ad alte prestazioni alimentati da intelligenza artificiale.
Scalping su EURUSD (H1) con ingressi precisi, SL/TP fissi e gestione avanzata del rischio.
✅ Conto reale | Nessun martingala | Alta leva
📈 Obiettivo a lungo termine: +3200% in 5 anni
Fai crescere il tuo capitale in modo intelligente e sostenibile.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
732
USD
USD
19
83%
137
68%
22%
1.07
0.49
USD
USD
21%
1:500