- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
228
利益トレード:
166 (72.80%)
損失トレード:
62 (27.19%)
ベストトレード:
84.10 USD
最悪のトレード:
-53.25 USD
総利益:
1 409.22 USD (1 747 887 pips)
総損失:
-1 342.61 USD (293 214 pips)
最大連続の勝ち:
25 (65.11 USD)
最大連続利益:
135.40 USD (9)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
20.41%
最大入金額:
17.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
125 (54.82%)
短いトレード:
103 (45.18%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
8.49 USD
平均損失:
-21.66 USD
最大連続の負け:
4 (-134.26 USD)
最大連続損失:
-134.26 USD (4)
月間成長:
3.03%
年間予想:
36.81%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.82 USD
最大の:
144.87 USD (309.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.01% (143.85 USD)
エクイティによる:
13.01% (77.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|200
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|3
|EURAUD+
|2
|USDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|GBPNZD+
|1
|NAS100.r
|1
|XAUUSD+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|-78
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|75
|EURAUD+
|60
|USDCHF+
|23
|EURGBP+
|-10
|GBPNZD+
|-13
|NAS100.r
|-26
|XAUUSD+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|1.5K
|BTCUSD
|1.4M
|ETHUSD
|33K
|EURAUD+
|1.3K
|USDCHF+
|608
|EURGBP+
|-51
|GBPNZD+
|-1.1K
|NAS100.r
|-13K
|XAUUSD+
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +84.10 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +65.11 USD
最大連続損失: -134.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
|
VantageInternational-Live 5
|2698.00 × 1
🚀 AI Smart FX Scalper
AI搭載の高性能FXシグナル。
EURUSD（H1）でスキャルピング、正確なエントリー、固定SL/TP、高度なリスク管理。
✅ リアル口座 | マーチンゲールなし | 高レバレッジ
📈 長期目標：5年で+3200%のリターン
賢く、着実に資金を増やしましょう。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
724
USD
USD
33
80%
228
72%
20%
1.04
0.29
USD
USD
21%
1:500