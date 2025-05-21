シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AI Smart FX Scalper
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
228
利益トレード:
166 (72.80%)
損失トレード:
62 (27.19%)
ベストトレード:
84.10 USD
最悪のトレード:
-53.25 USD
総利益:
1 409.22 USD (1 747 887 pips)
総損失:
-1 342.61 USD (293 214 pips)
最大連続の勝ち:
25 (65.11 USD)
最大連続利益:
135.40 USD (9)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
20.41%
最大入金額:
17.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
125 (54.82%)
短いトレード:
103 (45.18%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
8.49 USD
平均損失:
-21.66 USD
最大連続の負け:
4 (-134.26 USD)
最大連続損失:
-134.26 USD (4)
月間成長:
3.03%
年間予想:
36.81%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.82 USD
最大の:
144.87 USD (309.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.01% (143.85 USD)
エクイティによる:
13.01% (77.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD+ 200
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
EURGBP+ 2
GBPNZD+ 1
NAS100.r 1
XAUUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD+ -78
BTCUSD 17
ETHUSD 75
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
EURGBP+ -10
GBPNZD+ -13
NAS100.r -26
XAUUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD+ 1.5K
BTCUSD 1.4M
ETHUSD 33K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
EURGBP+ -51
GBPNZD+ -1.1K
NAS100.r -13K
XAUUSD+ 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +84.10 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +65.11 USD
最大連続損失: -134.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
2698.00 × 1
🚀 AI Smart FX Scalper
AI搭載の高性能FXシグナル。
EURUSD（H1）でスキャルピング、正確なエントリー、固定SL/TP、高度なリスク管理。
✅ リアル口座 | マーチンゲールなし | 高レバレッジ
📈 長期目標：5年で+3200%のリターン
賢く、着実に資金を増やしましょう。


MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください