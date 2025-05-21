信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AI Smart FX Scalper
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
0条评论
可靠性
32
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 25%
VantageInternational-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
225
盈利交易:
163 (72.44%)
亏损交易:
62 (27.56%)
最好交易:
84.10 USD
最差交易:
-53.25 USD
毛利:
1 408.22 USD (1 747 864 pips)
毛利亏损:
-1 341.86 USD (293 214 pips)
最大连续赢利:
25 (65.11 USD)
最大连续盈利:
135.40 USD (9)
夏普比率:
0.11
交易活动:
20.41%
最大入金加载:
17.44%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.46
长期交易:
124 (55.11%)
短期交易:
101 (44.89%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
8.64 USD
平均损失:
-21.64 USD
最大连续失误:
4 (-134.26 USD)
最大连续亏损:
-134.26 USD (4)
每月增长:
3.27%
年度预测:
39.68%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
125.82 USD
最大值:
144.87 USD (309.49%)
相对跌幅:
结余:
21.01% (143.85 USD)
净值:
13.01% (77.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD+ 197
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
EURGBP+ 2
GBPNZD+ 1
NAS100.r 1
XAUUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD+ -78
BTCUSD 17
ETHUSD 75
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
EURGBP+ -10
GBPNZD+ -13
NAS100.r -26
XAUUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD+ 1.5K
BTCUSD 1.4M
ETHUSD 33K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
EURGBP+ -51
GBPNZD+ -1.1K
NAS100.r -13K
XAUUSD+ 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +84.10 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +65.11 USD
最大连续亏损: -134.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
57.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
🚀 AI Smart FX Scalper
由人工智能驱动的高性能信号。
EURUSD（H1）剥头皮交易，精准入场，固定SL/TP，先进风控。
✅ 实盘账户 | 无马丁策略 | 高杠杆
📈 长期目标：5年内回报3200%
智能、稳健地增长你的资本。


没有评论
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 18:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AI Smart FX Scalper
每月30 USD
25%
0
0
USD
724
USD
32
80%
225
72%
20%
1.04
0.29
USD
21%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载