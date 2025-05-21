- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
225
盈利交易:
163 (72.44%)
亏损交易:
62 (27.56%)
最好交易:
84.10 USD
最差交易:
-53.25 USD
毛利:
1 408.22 USD (1 747 864 pips)
毛利亏损:
-1 341.86 USD (293 214 pips)
最大连续赢利:
25 (65.11 USD)
最大连续盈利:
135.40 USD (9)
夏普比率:
0.11
交易活动:
20.41%
最大入金加载:
17.44%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.46
长期交易:
124 (55.11%)
短期交易:
101 (44.89%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
8.64 USD
平均损失:
-21.64 USD
最大连续失误:
4 (-134.26 USD)
最大连续亏损:
-134.26 USD (4)
每月增长:
3.27%
年度预测:
39.68%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
125.82 USD
最大值:
144.87 USD (309.49%)
相对跌幅:
结余:
21.01% (143.85 USD)
净值:
13.01% (77.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|197
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|3
|EURAUD+
|2
|USDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|GBPNZD+
|1
|NAS100.r
|1
|XAUUSD+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|-78
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|75
|EURAUD+
|60
|USDCHF+
|23
|EURGBP+
|-10
|GBPNZD+
|-13
|NAS100.r
|-26
|XAUUSD+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|1.5K
|BTCUSD
|1.4M
|ETHUSD
|33K
|EURAUD+
|1.3K
|USDCHF+
|608
|EURGBP+
|-51
|GBPNZD+
|-1.1K
|NAS100.r
|-13K
|XAUUSD+
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.10 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +65.11 USD
最大连续亏损: -134.26 USD
🚀 AI Smart FX Scalper
由人工智能驱动的高性能信号。
EURUSD（H1）剥头皮交易，精准入场，固定SL/TP，先进风控。
✅ 实盘账户 | 无马丁策略 | 高杠杆
📈 长期目标：5年内回报3200%
智能、稳健地增长你的资本。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
724
USD
USD
32
80%
225
72%
20%
1.04
0.29
USD
USD
21%
1:500