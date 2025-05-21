시그널섹션
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
0 리뷰
안정성
34
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 36%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
235
이익 거래:
173 (73.61%)
손실 거래:
62 (26.38%)
최고의 거래:
84.10 USD
최악의 거래:
-53.25 USD
총 수익:
1 473.59 USD (1 750 866 pips)
총 손실:
-1 344.83 USD (293 214 pips)
연속 최대 이익:
25 (65.11 USD)
연속 최대 이익:
135.40 USD (9)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
19.33%
최대 입금량:
17.44%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
125 (53.19%)
숏(주식차입매도):
110 (46.81%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.55 USD
평균 이익:
8.52 USD
평균 손실:
-21.69 USD
연속 최대 손실:
4 (-134.26 USD)
연속 최대 손실:
-134.26 USD (4)
월별 성장률:
10.05%
연간 예측:
121.89%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.82 USD
최대한의:
144.87 USD (309.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.01% (143.85 USD)
자본금별:
13.01% (77.12 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD+ 206
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
NAS100.r 2
EURGBP+ 2
GBPNZD+ 1
XAUUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD+ -21
BTCUSD 17
ETHUSD 75
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
NAS100.r -21
EURGBP+ -10
GBPNZD+ -13
XAUUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD+ 1.9K
BTCUSD 1.4M
ETHUSD 33K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
NAS100.r -10K
EURGBP+ -51
GBPNZD+ -1.1K
XAUUSD+ 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +84.10 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +65.11 USD
연속 최대 손실: -134.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 4
37.00 × 1
VantageInternational-Live 10
161.00 × 1
🚀 AI Smart FX Scalper
인공지능 기반 고성능 외환 거래 신호.
EURUSD (H1) 스캘핑, 정밀 진입, 고정 SL/TP, 고급 리스크 관리.
✅ 실거래 계좌 | 마팅게일 없음 | 높은 레버리지
📈 장기 목표: 5년 동안 3200% 수익
스마트하고 안정적으로 자산을 불리세요.


리뷰 없음
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 18:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AI Smart FX Scalper
월별 30 USD
36%
0
0
USD
786
USD
34
80%
235
73%
19%
1.09
0.55
USD
21%
1:500
