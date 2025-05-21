- 자본
- 축소
트레이드:
235
이익 거래:
173 (73.61%)
손실 거래:
62 (26.38%)
최고의 거래:
84.10 USD
최악의 거래:
-53.25 USD
총 수익:
1 473.59 USD (1 750 866 pips)
총 손실:
-1 344.83 USD (293 214 pips)
연속 최대 이익:
25 (65.11 USD)
연속 최대 이익:
135.40 USD (9)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
19.33%
최대 입금량:
17.44%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
125 (53.19%)
숏(주식차입매도):
110 (46.81%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.55 USD
평균 이익:
8.52 USD
평균 손실:
-21.69 USD
연속 최대 손실:
4 (-134.26 USD)
연속 최대 손실:
-134.26 USD (4)
월별 성장률:
10.05%
연간 예측:
121.89%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.82 USD
최대한의:
144.87 USD (309.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.01% (143.85 USD)
자본금별:
13.01% (77.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|206
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|3
|EURAUD+
|2
|USDCHF+
|2
|NAS100.r
|2
|EURGBP+
|2
|GBPNZD+
|1
|XAUUSD+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|-21
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|75
|EURAUD+
|60
|USDCHF+
|23
|NAS100.r
|-21
|EURGBP+
|-10
|GBPNZD+
|-13
|XAUUSD+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|1.9K
|BTCUSD
|1.4M
|ETHUSD
|33K
|EURAUD+
|1.3K
|USDCHF+
|608
|NAS100.r
|-10K
|EURGBP+
|-51
|GBPNZD+
|-1.1K
|XAUUSD+
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +84.10 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +65.11 USD
연속 최대 손실: -134.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
🚀 AI Smart FX Scalper
인공지능 기반 고성능 외환 거래 신호.
EURUSD (H1) 스캘핑, 정밀 진입, 고정 SL/TP, 고급 리스크 관리.
✅ 실거래 계좌 | 마팅게일 없음 | 높은 레버리지
📈 장기 목표: 5년 동안 3200% 수익
스마트하고 안정적으로 자산을 불리세요.
리뷰 없음
