Signaux / MetaTrader 5 / AI Smart FX Scalper
Rafel Salgueiro Santacreu

AI Smart FX Scalper

Rafel Salgueiro Santacreu
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
137
Bénéfice trades:
94 (68.61%)
Perte trades:
43 (31.39%)
Meilleure transaction:
84.10 USD
Pire transaction:
-53.25 USD
Bénéfice brut:
999.15 USD (30 860 pips)
Perte brute:
-932.48 USD (141 570 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (135.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135.40 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
21.68%
Charge de dépôt maximale:
17.44%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
76 (55.47%)
Courts trades:
61 (44.53%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
10.63 USD
Perte moyenne:
-21.69 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-134.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-134.26 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.53%
Prévision annuelle:
6.43%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125.82 USD
Maximal:
144.87 USD (309.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.01% (143.85 USD)
Par fonds propres:
13.01% (77.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 124
BTCUSD 7
EURAUD+ 2
USDCHF+ 2
ETHUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 69
BTCUSD -123
EURAUD+ 60
USDCHF+ 23
ETHUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 1.8K
BTCUSD -123K
EURAUD+ 1.3K
USDCHF+ 608
ETHUSD 8.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.10 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +135.40 USD
Perte consécutive maximale: -134.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
🚀 AI Smart FX Scalper
Signaux haute performance basés sur l’intelligence artificielle.
Scalping sur EURUSD (H1) avec entrées précises, SL/TP fixes et gestion avancée des risques.
✅ Compte réel | Pas de martingale | Effet de levier élevé
📈 Objectif à long terme : +3200% en 5 ans
Développez votre capital de manière intelligente et durable.


Aucun avis
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 18:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
