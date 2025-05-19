- Büyüme
İşlemler:
525
Kârla kapanan işlemler:
409 (77.90%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (22.10%)
En iyi işlem:
794.59 HKD
En kötü işlem:
-877.09 HKD
Brüt kâr:
26 465.77 HKD (77 228 pips)
Brüt zarar:
-9 867.78 HKD (38 343 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (1 645.60 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 645.60 HKD (25)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
8.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.21
Alış işlemleri:
235 (44.76%)
Satış işlemleri:
290 (55.24%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
31.62 HKD
Ortalama kâr:
64.71 HKD
Ortalama zarar:
-85.07 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-911.60 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-911.60 HKD (5)
Aylık büyüme:
2.68%
Yıllık tahmin:
32.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
911.60 HKD (2.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.14% (617.68 HKD)
Varlığa göre:
21.89% (2 532.00 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|76
|GBPAUD+
|23
|AUDNZD+
|22
|EURCHF+
|22
|EURGBP+
|21
|NZDJPY+
|21
|GBPJPY+
|20
|NZDCHF+
|19
|EURJPY+
|18
|AUDJPY+
|18
|USDCHF+
|16
|GBPNZD+
|15
|GBPCAD+
|15
|CADJPY+
|15
|AUDUSD+
|14
|EURNZD+
|14
|GBPCHF+
|14
|EURSGD+
|14
|NZDSGD+
|14
|AUDCHF+
|13
|EURAUD+
|13
|AUDSGD+
|13
|NZDCAD+
|12
|GBPUSD+
|12
|CHFJPY+
|11
|EURCAD+
|11
|USDCAD+
|10
|USDJPY+
|10
|CADCHF+
|8
|USDSGD+
|8
|NZDUSD+
|7
|EURUSD+
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD+
|249
|GBPAUD+
|91
|AUDNZD+
|79
|EURCHF+
|68
|EURGBP+
|98
|NZDJPY+
|72
|GBPJPY+
|41
|NZDCHF+
|78
|EURJPY+
|49
|AUDJPY+
|91
|USDCHF+
|107
|GBPNZD+
|46
|GBPCAD+
|67
|CADJPY+
|76
|AUDUSD+
|73
|EURNZD+
|51
|GBPCHF+
|90
|EURSGD+
|-25
|NZDSGD+
|115
|AUDCHF+
|82
|EURAUD+
|51
|AUDSGD+
|101
|NZDCAD+
|28
|GBPUSD+
|87
|CHFJPY+
|40
|EURCAD+
|6
|USDCAD+
|25
|USDJPY+
|42
|CADCHF+
|39
|USDSGD+
|33
|NZDUSD+
|63
|EURUSD+
|26
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD+
|6.6K
|GBPAUD+
|2.1K
|AUDNZD+
|3.1K
|EURCHF+
|2.2K
|EURGBP+
|836
|NZDJPY+
|1.6K
|GBPJPY+
|-2.3K
|NZDCHF+
|1.5K
|EURJPY+
|-612
|AUDJPY+
|2.1K
|USDCHF+
|1.7K
|GBPNZD+
|1.2K
|GBPCAD+
|1K
|CADJPY+
|1.8K
|AUDUSD+
|2K
|EURNZD+
|2.2K
|GBPCHF+
|699
|EURSGD+
|284
|NZDSGD+
|-341
|AUDCHF+
|1.6K
|EURAUD+
|43
|AUDSGD+
|1.9K
|NZDCAD+
|423
|GBPUSD+
|1.6K
|CHFJPY+
|1.5K
|EURCAD+
|-326
|USDCAD+
|629
|USDJPY+
|1.4K
|CADCHF+
|-349
|USDSGD+
|1.1K
|NZDUSD+
|947
|EURUSD+
|667
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +794.59 HKD
En kötü işlem: -877 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 645.60 HKD
Maksimum ardışık zarar: -911.60 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
