Sinyaller / MetaTrader 4 / HP28 STO 150SD HKD 025
Wai Hong Lee

HP28 STO 150SD HKD 025

Wai Hong Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 55%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
525
Kârla kapanan işlemler:
409 (77.90%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (22.10%)
En iyi işlem:
794.59 HKD
En kötü işlem:
-877.09 HKD
Brüt kâr:
26 465.77 HKD (77 228 pips)
Brüt zarar:
-9 867.78 HKD (38 343 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (1 645.60 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 645.60 HKD (25)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
8.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.21
Alış işlemleri:
235 (44.76%)
Satış işlemleri:
290 (55.24%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
31.62 HKD
Ortalama kâr:
64.71 HKD
Ortalama zarar:
-85.07 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-911.60 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-911.60 HKD (5)
Aylık büyüme:
2.68%
Yıllık tahmin:
32.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
911.60 HKD (2.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.14% (617.68 HKD)
Varlığa göre:
21.89% (2 532.00 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 76
GBPAUD+ 23
AUDNZD+ 22
EURCHF+ 22
EURGBP+ 21
NZDJPY+ 21
GBPJPY+ 20
NZDCHF+ 19
EURJPY+ 18
AUDJPY+ 18
USDCHF+ 16
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 15
CADJPY+ 15
AUDUSD+ 14
EURNZD+ 14
GBPCHF+ 14
EURSGD+ 14
NZDSGD+ 14
AUDCHF+ 13
EURAUD+ 13
AUDSGD+ 13
NZDCAD+ 12
GBPUSD+ 12
CHFJPY+ 11
EURCAD+ 11
USDCAD+ 10
USDJPY+ 10
CADCHF+ 8
USDSGD+ 8
NZDUSD+ 7
EURUSD+ 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 249
GBPAUD+ 91
AUDNZD+ 79
EURCHF+ 68
EURGBP+ 98
NZDJPY+ 72
GBPJPY+ 41
NZDCHF+ 78
EURJPY+ 49
AUDJPY+ 91
USDCHF+ 107
GBPNZD+ 46
GBPCAD+ 67
CADJPY+ 76
AUDUSD+ 73
EURNZD+ 51
GBPCHF+ 90
EURSGD+ -25
NZDSGD+ 115
AUDCHF+ 82
EURAUD+ 51
AUDSGD+ 101
NZDCAD+ 28
GBPUSD+ 87
CHFJPY+ 40
EURCAD+ 6
USDCAD+ 25
USDJPY+ 42
CADCHF+ 39
USDSGD+ 33
NZDUSD+ 63
EURUSD+ 26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 6.6K
GBPAUD+ 2.1K
AUDNZD+ 3.1K
EURCHF+ 2.2K
EURGBP+ 836
NZDJPY+ 1.6K
GBPJPY+ -2.3K
NZDCHF+ 1.5K
EURJPY+ -612
AUDJPY+ 2.1K
USDCHF+ 1.7K
GBPNZD+ 1.2K
GBPCAD+ 1K
CADJPY+ 1.8K
AUDUSD+ 2K
EURNZD+ 2.2K
GBPCHF+ 699
EURSGD+ 284
NZDSGD+ -341
AUDCHF+ 1.6K
EURAUD+ 43
AUDSGD+ 1.9K
NZDCAD+ 423
GBPUSD+ 1.6K
CHFJPY+ 1.5K
EURCAD+ -326
USDCAD+ 629
USDJPY+ 1.4K
CADCHF+ -349
USDSGD+ 1.1K
NZDUSD+ 947
EURUSD+ 667
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +794.59 HKD
En kötü işlem: -877 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 645.60 HKD
Maksimum ardışık zarar: -911.60 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.28 06:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 05:58
Share of trading days is too low
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 03:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.19 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HP28 STO 150SD HKD 025
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
228K
HKD
19
100%
525
77%
99%
2.68
31.62
HKD
22%
1:500
