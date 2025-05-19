SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HP28 STO 150SD HKD 025
Wai Hong Lee

HP28 STO 150SD HKD 025

Wai Hong Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 68%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
808
Gewinntrades:
621 (76.85%)
Verlusttrades:
187 (23.14%)
Bester Trade:
1 829.58 HKD
Schlechtester Trade:
-877.09 HKD
Bruttoprofit:
59 507.42 HKD (124 050 pips)
Bruttoverlust:
-25 317.49 HKD (64 552 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (1 686.18 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 990.97 HKD (18)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
98.91%
Max deposit load:
8.87%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
15.69
Long-Positionen:
382 (47.28%)
Short-Positionen:
426 (52.72%)
Profit-Faktor:
2.35
Mathematische Gewinnerwartung:
42.31 HKD
Durchschnittlicher Profit:
95.83 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-135.39 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 179.42 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 179.42 HKD (12)
Wachstum pro Monat :
2.64%
Jahresprognose:
31.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 HKD
Maximaler:
2 179.42 HKD (6.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.14% (617.68 HKD)
Kapital:
21.89% (2 532.00 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD+ 84
EURCHF+ 35
GBPCAD+ 34
EURGBP+ 33
GBPAUD+ 32
USDSGD+ 32
GBPJPY+ 29
NZDSGD+ 28
AUDNZD+ 27
NZDJPY+ 27
AUDJPY+ 26
GBPNZD+ 26
GBPUSD+ 26
NZDCHF+ 25
USDCAD+ 23
NZDCAD+ 22
AUDSGD+ 22
EURJPY+ 21
USDCHF+ 21
CADJPY+ 21
CADCHF+ 20
AUDUSD+ 19
AUDCHF+ 19
EURAUD+ 19
NZDUSD+ 19
EURNZD+ 18
GBPCHF+ 18
EURCAD+ 18
EURSGD+ 18
CHFJPY+ 17
USDJPY+ 17
EURUSD+ 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 309
EURCHF+ 157
GBPCAD+ 246
EURGBP+ 312
GBPAUD+ 150
USDSGD+ -131
GBPJPY+ 99
NZDSGD+ 233
AUDNZD+ 103
NZDJPY+ 114
AUDJPY+ 143
GBPNZD+ 127
GBPUSD+ 248
NZDCHF+ 145
USDCAD+ 134
NZDCAD+ 104
AUDSGD+ 154
EURJPY+ 70
USDCHF+ 162
CADJPY+ 176
CADCHF+ 189
AUDUSD+ 125
AUDCHF+ 150
EURAUD+ 87
NZDUSD+ 278
EURNZD+ 74
GBPCHF+ 127
EURCAD+ 52
EURSGD+ 9
CHFJPY+ 79
USDJPY+ 90
EURUSD+ 89
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 7.8K
EURCHF+ 2.5K
GBPCAD+ 1.8K
EURGBP+ 755
GBPAUD+ 3.5K
USDSGD+ -454
GBPJPY+ -898
NZDSGD+ 1.5K
AUDNZD+ 3.6K
NZDJPY+ 2.3K
AUDJPY+ 3.3K
GBPNZD+ 800
GBPUSD+ 3.2K
NZDCHF+ 2.1K
USDCAD+ -339
NZDCAD+ 1.7K
AUDSGD+ 2.6K
EURJPY+ -136
USDCHF+ 2.4K
CADJPY+ 3.8K
CADCHF+ 885
AUDUSD+ 2.8K
AUDCHF+ 2.4K
EURAUD+ 847
NZDUSD+ 746
EURNZD+ 2.8K
GBPCHF+ 1.2K
EURCAD+ -319
EURSGD+ 846
CHFJPY+ 2.3K
USDJPY+ 2.4K
EURUSD+ 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 829.58 HKD
Schlechtester Trade: -877 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 686.18 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 179.42 HKD

Keine Bewertungen
2025.07.28 06:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 05:58
Share of trading days is too low
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 03:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.19 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
