Total de Trades:
800
Transacciones Rentables:
616 (77.00%)
Transacciones Irrentables:
184 (23.00%)
Mejor transacción:
1 829.58 HKD
Peor transacción:
-877.09 HKD
Beneficio Bruto:
58 738.08 HKD (122 973 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 111.38 HKD (64 306 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (1 686.18 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 990.97 HKD (18)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
98.91%
Carga máxima del depósito:
8.87%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
15.43
Transacciones Largas:
382 (47.75%)
Transacciones Cortas:
418 (52.25%)
Factor de Beneficio:
2.34
Beneficio Esperado:
42.03 HKD
Beneficio medio:
95.35 HKD
Pérdidas medias:
-136.47 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 179.42 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 179.42 HKD (12)
Crecimiento al mes:
2.74%
Pronóstico anual:
33.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 HKD
Máxima:
2 179.42 HKD (6.06%)
Reducción relativa:
De balance:
5.14% (617.68 HKD)
De fondos:
21.89% (2 532.00 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|84
|EURCHF+
|35
|GBPCAD+
|34
|EURGBP+
|32
|GBPAUD+
|32
|USDSGD+
|32
|GBPJPY+
|29
|AUDNZD+
|27
|NZDJPY+
|27
|AUDJPY+
|26
|GBPNZD+
|26
|GBPUSD+
|26
|NZDCHF+
|25
|NZDSGD+
|25
|USDCAD+
|23
|AUDSGD+
|22
|EURJPY+
|21
|USDCHF+
|21
|CADJPY+
|21
|NZDCAD+
|20
|CADCHF+
|20
|AUDUSD+
|19
|AUDCHF+
|19
|EURAUD+
|19
|NZDUSD+
|19
|EURNZD+
|18
|EURCAD+
|18
|EURSGD+
|18
|CHFJPY+
|17
|USDJPY+
|17
|GBPCHF+
|16
|EURUSD+
|12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD+
|309
|EURCHF+
|157
|GBPCAD+
|246
|EURGBP+
|301
|GBPAUD+
|150
|USDSGD+
|-131
|GBPJPY+
|99
|AUDNZD+
|103
|NZDJPY+
|114
|AUDJPY+
|143
|GBPNZD+
|127
|GBPUSD+
|248
|NZDCHF+
|145
|NZDSGD+
|202
|USDCAD+
|134
|AUDSGD+
|154
|EURJPY+
|70
|USDCHF+
|162
|CADJPY+
|176
|NZDCAD+
|88
|CADCHF+
|189
|AUDUSD+
|125
|AUDCHF+
|150
|EURAUD+
|87
|NZDUSD+
|278
|EURNZD+
|74
|EURCAD+
|52
|EURSGD+
|9
|CHFJPY+
|79
|USDJPY+
|90
|GBPCHF+
|111
|EURUSD+
|89
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD+
|7.8K
|EURCHF+
|2.5K
|GBPCAD+
|1.8K
|EURGBP+
|638
|GBPAUD+
|3.5K
|USDSGD+
|-454
|GBPJPY+
|-898
|AUDNZD+
|3.6K
|NZDJPY+
|2.3K
|AUDJPY+
|3.3K
|GBPNZD+
|800
|GBPUSD+
|3.2K
|NZDCHF+
|2.1K
|NZDSGD+
|1.3K
|USDCAD+
|-339
|AUDSGD+
|2.6K
|EURJPY+
|-136
|USDCHF+
|2.4K
|CADJPY+
|3.8K
|NZDCAD+
|1.4K
|CADCHF+
|885
|AUDUSD+
|2.8K
|AUDCHF+
|2.4K
|EURAUD+
|847
|NZDUSD+
|746
|EURNZD+
|2.8K
|EURCAD+
|-319
|EURSGD+
|846
|CHFJPY+
|2.3K
|USDJPY+
|2.4K
|GBPCHF+
|957
|EURUSD+
|1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
