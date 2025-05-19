シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HP28 STO 150SD HKD 025
Wai Hong Lee

HP28 STO 150SD HKD 025

Wai Hong Lee
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 68%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
800
利益トレード:
616 (77.00%)
損失トレード:
184 (23.00%)
ベストトレード:
1 829.58 HKD
最悪のトレード:
-877.09 HKD
総利益:
58 738.08 HKD (122 973 pips)
総損失:
-25 111.38 HKD (64 306 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 686.18 HKD)
最大連続利益:
2 990.97 HKD (18)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
98.91%
最大入金額:
8.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
15.43
長いトレード:
382 (47.75%)
短いトレード:
418 (52.25%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
42.03 HKD
平均利益:
95.35 HKD
平均損失:
-136.47 HKD
最大連続の負け:
12 (-2 179.42 HKD)
最大連続損失:
-2 179.42 HKD (12)
月間成長:
2.74%
年間予想:
33.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 HKD
最大の:
2 179.42 HKD (6.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.14% (617.68 HKD)
エクイティによる:
21.89% (2 532.00 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD+ 84
EURCHF+ 35
GBPCAD+ 34
EURGBP+ 32
GBPAUD+ 32
USDSGD+ 32
GBPJPY+ 29
AUDNZD+ 27
NZDJPY+ 27
AUDJPY+ 26
GBPNZD+ 26
GBPUSD+ 26
NZDCHF+ 25
NZDSGD+ 25
USDCAD+ 23
AUDSGD+ 22
EURJPY+ 21
USDCHF+ 21
CADJPY+ 21
NZDCAD+ 20
CADCHF+ 20
AUDUSD+ 19
AUDCHF+ 19
EURAUD+ 19
NZDUSD+ 19
EURNZD+ 18
EURCAD+ 18
EURSGD+ 18
CHFJPY+ 17
USDJPY+ 17
GBPCHF+ 16
EURUSD+ 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD+ 309
EURCHF+ 157
GBPCAD+ 246
EURGBP+ 301
GBPAUD+ 150
USDSGD+ -131
GBPJPY+ 99
AUDNZD+ 103
NZDJPY+ 114
AUDJPY+ 143
GBPNZD+ 127
GBPUSD+ 248
NZDCHF+ 145
NZDSGD+ 202
USDCAD+ 134
AUDSGD+ 154
EURJPY+ 70
USDCHF+ 162
CADJPY+ 176
NZDCAD+ 88
CADCHF+ 189
AUDUSD+ 125
AUDCHF+ 150
EURAUD+ 87
NZDUSD+ 278
EURNZD+ 74
EURCAD+ 52
EURSGD+ 9
CHFJPY+ 79
USDJPY+ 90
GBPCHF+ 111
EURUSD+ 89
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD+ 7.8K
EURCHF+ 2.5K
GBPCAD+ 1.8K
EURGBP+ 638
GBPAUD+ 3.5K
USDSGD+ -454
GBPJPY+ -898
AUDNZD+ 3.6K
NZDJPY+ 2.3K
AUDJPY+ 3.3K
GBPNZD+ 800
GBPUSD+ 3.2K
NZDCHF+ 2.1K
NZDSGD+ 1.3K
USDCAD+ -339
AUDSGD+ 2.6K
EURJPY+ -136
USDCHF+ 2.4K
CADJPY+ 3.8K
NZDCAD+ 1.4K
CADCHF+ 885
AUDUSD+ 2.8K
AUDCHF+ 2.4K
EURAUD+ 847
NZDUSD+ 746
EURNZD+ 2.8K
EURCAD+ -319
EURSGD+ 846
CHFJPY+ 2.3K
USDJPY+ 2.4K
GBPCHF+ 957
EURUSD+ 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 829.58 HKD
最悪のトレード: -877 HKD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 686.18 HKD
最大連続損失: -2 179.42 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

