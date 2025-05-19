- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
800
利益トレード:
616 (77.00%)
損失トレード:
184 (23.00%)
ベストトレード:
1 829.58 HKD
最悪のトレード:
-877.09 HKD
総利益:
58 738.08 HKD (122 973 pips)
総損失:
-25 111.38 HKD (64 306 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 686.18 HKD)
最大連続利益:
2 990.97 HKD (18)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
98.91%
最大入金額:
8.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
15.43
長いトレード:
382 (47.75%)
短いトレード:
418 (52.25%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
42.03 HKD
平均利益:
95.35 HKD
平均損失:
-136.47 HKD
最大連続の負け:
12 (-2 179.42 HKD)
最大連続損失:
-2 179.42 HKD (12)
月間成長:
2.74%
年間予想:
33.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 HKD
最大の:
2 179.42 HKD (6.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.14% (617.68 HKD)
エクイティによる:
21.89% (2 532.00 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|84
|EURCHF+
|35
|GBPCAD+
|34
|EURGBP+
|32
|GBPAUD+
|32
|USDSGD+
|32
|GBPJPY+
|29
|AUDNZD+
|27
|NZDJPY+
|27
|AUDJPY+
|26
|GBPNZD+
|26
|GBPUSD+
|26
|NZDCHF+
|25
|NZDSGD+
|25
|USDCAD+
|23
|AUDSGD+
|22
|EURJPY+
|21
|USDCHF+
|21
|CADJPY+
|21
|NZDCAD+
|20
|CADCHF+
|20
|AUDUSD+
|19
|AUDCHF+
|19
|EURAUD+
|19
|NZDUSD+
|19
|EURNZD+
|18
|EURCAD+
|18
|EURSGD+
|18
|CHFJPY+
|17
|USDJPY+
|17
|GBPCHF+
|16
|EURUSD+
|12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|309
|EURCHF+
|157
|GBPCAD+
|246
|EURGBP+
|301
|GBPAUD+
|150
|USDSGD+
|-131
|GBPJPY+
|99
|AUDNZD+
|103
|NZDJPY+
|114
|AUDJPY+
|143
|GBPNZD+
|127
|GBPUSD+
|248
|NZDCHF+
|145
|NZDSGD+
|202
|USDCAD+
|134
|AUDSGD+
|154
|EURJPY+
|70
|USDCHF+
|162
|CADJPY+
|176
|NZDCAD+
|88
|CADCHF+
|189
|AUDUSD+
|125
|AUDCHF+
|150
|EURAUD+
|87
|NZDUSD+
|278
|EURNZD+
|74
|EURCAD+
|52
|EURSGD+
|9
|CHFJPY+
|79
|USDJPY+
|90
|GBPCHF+
|111
|EURUSD+
|89
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|7.8K
|EURCHF+
|2.5K
|GBPCAD+
|1.8K
|EURGBP+
|638
|GBPAUD+
|3.5K
|USDSGD+
|-454
|GBPJPY+
|-898
|AUDNZD+
|3.6K
|NZDJPY+
|2.3K
|AUDJPY+
|3.3K
|GBPNZD+
|800
|GBPUSD+
|3.2K
|NZDCHF+
|2.1K
|NZDSGD+
|1.3K
|USDCAD+
|-339
|AUDSGD+
|2.6K
|EURJPY+
|-136
|USDCHF+
|2.4K
|CADJPY+
|3.8K
|NZDCAD+
|1.4K
|CADCHF+
|885
|AUDUSD+
|2.8K
|AUDCHF+
|2.4K
|EURAUD+
|847
|NZDUSD+
|746
|EURNZD+
|2.8K
|EURCAD+
|-319
|EURSGD+
|846
|CHFJPY+
|2.3K
|USDJPY+
|2.4K
|GBPCHF+
|957
|EURUSD+
|1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 829.58 HKD
最悪のトレード: -877 HKD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 686.18 HKD
最大連続損失: -2 179.42 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
68%
0
0
USD
USD
216K
HKD
HKD
32
100%
800
77%
99%
2.33
42.03
HKD
HKD
22%
1:500