- 자본
- 축소
트레이드:
852
이익 거래:
656 (76.99%)
손실 거래:
196 (23.00%)
최고의 거래:
1 829.58 HKD
최악의 거래:
-877.09 HKD
총 수익:
62 087.60 HKD (129 409 pips)
총 손실:
-26 361.40 HKD (65 858 pips)
연속 최대 이익:
26 (1 686.18 HKD)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
98.91%
최대 입금량:
8.87%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
16.39
롱(주식매수):
406 (47.65%)
숏(주식차입매도):
446 (52.35%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
41.93 HKD
평균 이익:
94.65 HKD
평균 손실:
-134.50 HKD
연속 최대 손실:
-2 179.42 HKD (12)
월별 성장률:
2.59%
연간 예측:
31.43%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 HKD
최대한의:
2 179.42 HKD (6.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.14% (617.68 HKD)
자본금별:
21.89% (2 532.00 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|86
|EURCHF+
|39
|GBPCAD+
|35
|EURGBP+
|34
|USDSGD+
|34
|GBPAUD+
|33
|NZDSGD+
|31
|GBPJPY+
|30
|GBPUSD+
|29
|GBPNZD+
|28
|NZDJPY+
|28
|AUDNZD+
|27
|NZDCHF+
|27
|AUDJPY+
|26
|USDCHF+
|24
|USDCAD+
|24
|AUDSGD+
|24
|NZDCAD+
|23
|EURJPY+
|22
|NZDUSD+
|22
|AUDUSD+
|21
|CADJPY+
|21
|EURNZD+
|20
|AUDCHF+
|20
|EURAUD+
|20
|CADCHF+
|20
|CHFJPY+
|19
|GBPCHF+
|18
|USDJPY+
|18
|EURCAD+
|18
|EURSGD+
|18
|EURUSD+
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|324
|EURCHF+
|57
|GBPCAD+
|254
|EURGBP+
|323
|USDSGD+
|-118
|GBPAUD+
|157
|NZDSGD+
|256
|GBPJPY+
|106
|GBPUSD+
|281
|GBPNZD+
|138
|NZDJPY+
|113
|AUDNZD+
|103
|NZDCHF+
|154
|AUDJPY+
|143
|USDCHF+
|198
|USDCAD+
|141
|AUDSGD+
|164
|NZDCAD+
|110
|EURJPY+
|76
|NZDUSD+
|296
|AUDUSD+
|145
|CADJPY+
|176
|EURNZD+
|85
|AUDCHF+
|161
|EURAUD+
|94
|CADCHF+
|189
|CHFJPY+
|92
|GBPCHF+
|127
|USDJPY+
|96
|EURCAD+
|52
|EURSGD+
|9
|EURUSD+
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|8K
|EURCHF+
|1.6K
|GBPCAD+
|2K
|EURGBP+
|864
|USDSGD+
|-190
|GBPAUD+
|3.7K
|NZDSGD+
|2K
|GBPJPY+
|-748
|GBPUSD+
|3.7K
|GBPNZD+
|1.1K
|NZDJPY+
|2.3K
|AUDNZD+
|3.6K
|NZDCHF+
|2.3K
|AUDJPY+
|3.3K
|USDCHF+
|2.7K
|USDCAD+
|-186
|AUDSGD+
|2.8K
|NZDCAD+
|1.8K
|EURJPY+
|15
|NZDUSD+
|1K
|AUDUSD+
|3.1K
|CADJPY+
|3.8K
|EURNZD+
|3.1K
|AUDCHF+
|2.5K
|EURAUD+
|1K
|CADCHF+
|885
|CHFJPY+
|2.6K
|GBPCHF+
|1.2K
|USDJPY+
|2.6K
|EURCAD+
|-319
|EURSGD+
|846
|EURUSD+
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 829.58 HKD
최악의 거래: -877 HKD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 686.18 HKD
연속 최대 손실: -2 179.42 HKD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
69%
0
0
USD
USD
219K
HKD
HKD
34
100%
852
76%
99%
2.35
41.93
HKD
HKD
22%
1:500