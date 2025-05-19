信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HP28 STO 150SD HKD 025
Wai Hong Lee

HP28 STO 150SD HKD 025

Wai Hong Lee
0条评论
可靠性
32
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 67%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
798
盈利交易:
615 (77.06%)
亏损交易:
183 (22.93%)
最好交易:
1 829.58 HKD
最差交易:
-877.09 HKD
毛利:
58 444.46 HKD (122 678 pips)
毛利亏损:
-25 017.44 HKD (64 154 pips)
最大连续赢利:
26 (1 686.18 HKD)
最大连续盈利:
2 990.97 HKD (18)
夏普比率:
0.24
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
8.87%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.34
长期交易:
380 (47.62%)
短期交易:
418 (52.38%)
利润因子:
2.34
预期回报:
41.89 HKD
平均利润:
95.03 HKD
平均损失:
-136.71 HKD
最大连续失误:
12 (-2 179.42 HKD)
最大连续亏损:
-2 179.42 HKD (12)
每月增长:
3.38%
年度预测:
41.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 HKD
最大值:
2 179.42 HKD (6.06%)
相对跌幅:
结余:
5.14% (617.68 HKD)
净值:
21.89% (2 532.00 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD+ 84
EURCHF+ 35
GBPCAD+ 34
EURGBP+ 32
GBPAUD+ 32
USDSGD+ 32
GBPJPY+ 29
AUDNZD+ 27
NZDJPY+ 27
AUDJPY+ 26
GBPNZD+ 26
GBPUSD+ 26
NZDCHF+ 25
NZDSGD+ 25
USDCAD+ 23
AUDSGD+ 22
EURJPY+ 21
USDCHF+ 21
CADJPY+ 21
NZDCAD+ 20
AUDUSD+ 19
AUDCHF+ 19
EURAUD+ 19
NZDUSD+ 19
EURNZD+ 18
CADCHF+ 18
EURCAD+ 18
EURSGD+ 18
CHFJPY+ 17
USDJPY+ 17
GBPCHF+ 16
EURUSD+ 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD+ 309
EURCHF+ 157
GBPCAD+ 246
EURGBP+ 301
GBPAUD+ 150
USDSGD+ -131
GBPJPY+ 99
AUDNZD+ 103
NZDJPY+ 114
AUDJPY+ 143
GBPNZD+ 127
GBPUSD+ 248
NZDCHF+ 145
NZDSGD+ 202
USDCAD+ 134
AUDSGD+ 154
EURJPY+ 70
USDCHF+ 162
CADJPY+ 176
NZDCAD+ 88
AUDUSD+ 125
AUDCHF+ 150
EURAUD+ 87
NZDUSD+ 278
EURNZD+ 74
CADCHF+ 163
EURCAD+ 52
EURSGD+ 9
CHFJPY+ 79
USDJPY+ 90
GBPCHF+ 111
EURUSD+ 89
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD+ 7.8K
EURCHF+ 2.5K
GBPCAD+ 1.8K
EURGBP+ 638
GBPAUD+ 3.5K
USDSGD+ -454
GBPJPY+ -898
AUDNZD+ 3.6K
NZDJPY+ 2.3K
AUDJPY+ 3.3K
GBPNZD+ 800
GBPUSD+ 3.2K
NZDCHF+ 2.1K
NZDSGD+ 1.3K
USDCAD+ -339
AUDSGD+ 2.6K
EURJPY+ -136
USDCHF+ 2.4K
CADJPY+ 3.8K
NZDCAD+ 1.4K
AUDUSD+ 2.8K
AUDCHF+ 2.4K
EURAUD+ 847
NZDUSD+ 746
EURNZD+ 2.8K
CADCHF+ 742
EURCAD+ -319
EURSGD+ 846
CHFJPY+ 2.3K
USDJPY+ 2.4K
GBPCHF+ 957
EURUSD+ 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 829.58 HKD
最差交易: -877 HKD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 686.18 HKD
最大连续亏损: -2 179.42 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.07.28 06:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 05:58
Share of trading days is too low
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 03:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.19 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
