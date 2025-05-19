СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HP28 STO 150SD HKD 025
Wai Hong Lee

HP28 STO 150SD HKD 025

Wai Hong Lee
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 67%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
798
Прибыльных трейдов:
615 (77.06%)
Убыточных трейдов:
183 (22.93%)
Лучший трейд:
1 829.58 HKD
Худший трейд:
-877.09 HKD
Общая прибыль:
58 444.46 HKD (122 678 pips)
Общий убыток:
-25 017.44 HKD (64 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 686.18 HKD)
Макс. прибыль в серии:
2 990.97 HKD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
8.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.34
Длинных трейдов:
380 (47.62%)
Коротких трейдов:
418 (52.38%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
41.89 HKD
Средняя прибыль:
95.03 HKD
Средний убыток:
-136.71 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 179.42 HKD)
Макс. убыток в серии:
-2 179.42 HKD (12)
Прирост в месяц:
3.38%
Годовой прогноз:
41.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 HKD
Максимальная:
2 179.42 HKD (6.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.14% (617.68 HKD)
По эквити:
21.89% (2 532.00 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 84
EURCHF+ 35
GBPCAD+ 34
EURGBP+ 32
GBPAUD+ 32
USDSGD+ 32
GBPJPY+ 29
AUDNZD+ 27
NZDJPY+ 27
AUDJPY+ 26
GBPNZD+ 26
GBPUSD+ 26
NZDCHF+ 25
NZDSGD+ 25
USDCAD+ 23
AUDSGD+ 22
EURJPY+ 21
USDCHF+ 21
CADJPY+ 21
NZDCAD+ 20
AUDUSD+ 19
AUDCHF+ 19
EURAUD+ 19
NZDUSD+ 19
EURNZD+ 18
CADCHF+ 18
EURCAD+ 18
EURSGD+ 18
CHFJPY+ 17
USDJPY+ 17
GBPCHF+ 16
EURUSD+ 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 309
EURCHF+ 157
GBPCAD+ 246
EURGBP+ 301
GBPAUD+ 150
USDSGD+ -131
GBPJPY+ 99
AUDNZD+ 103
NZDJPY+ 114
AUDJPY+ 143
GBPNZD+ 127
GBPUSD+ 248
NZDCHF+ 145
NZDSGD+ 202
USDCAD+ 134
AUDSGD+ 154
EURJPY+ 70
USDCHF+ 162
CADJPY+ 176
NZDCAD+ 88
AUDUSD+ 125
AUDCHF+ 150
EURAUD+ 87
NZDUSD+ 278
EURNZD+ 74
CADCHF+ 163
EURCAD+ 52
EURSGD+ 9
CHFJPY+ 79
USDJPY+ 90
GBPCHF+ 111
EURUSD+ 89
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 7.8K
EURCHF+ 2.5K
GBPCAD+ 1.8K
EURGBP+ 638
GBPAUD+ 3.5K
USDSGD+ -454
GBPJPY+ -898
AUDNZD+ 3.6K
NZDJPY+ 2.3K
AUDJPY+ 3.3K
GBPNZD+ 800
GBPUSD+ 3.2K
NZDCHF+ 2.1K
NZDSGD+ 1.3K
USDCAD+ -339
AUDSGD+ 2.6K
EURJPY+ -136
USDCHF+ 2.4K
CADJPY+ 3.8K
NZDCAD+ 1.4K
AUDUSD+ 2.8K
AUDCHF+ 2.4K
EURAUD+ 847
NZDUSD+ 746
EURNZD+ 2.8K
CADCHF+ 742
EURCAD+ -319
EURSGD+ 846
CHFJPY+ 2.3K
USDJPY+ 2.4K
GBPCHF+ 957
EURUSD+ 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 829.58 HKD
Худший трейд: -877 HKD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 686.18 HKD
Макс. убыток в серии: -2 179.42 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.07.28 06:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 05:58
Share of trading days is too low
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 03:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.19 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
