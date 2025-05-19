- Прирост
Всего трейдов:
798
Прибыльных трейдов:
615 (77.06%)
Убыточных трейдов:
183 (22.93%)
Лучший трейд:
1 829.58 HKD
Худший трейд:
-877.09 HKD
Общая прибыль:
58 444.46 HKD (122 678 pips)
Общий убыток:
-25 017.44 HKD (64 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 686.18 HKD)
Макс. прибыль в серии:
2 990.97 HKD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
8.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.34
Длинных трейдов:
380 (47.62%)
Коротких трейдов:
418 (52.38%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
41.89 HKD
Средняя прибыль:
95.03 HKD
Средний убыток:
-136.71 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 179.42 HKD)
Макс. убыток в серии:
-2 179.42 HKD (12)
Прирост в месяц:
3.38%
Годовой прогноз:
41.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 HKD
Максимальная:
2 179.42 HKD (6.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.14% (617.68 HKD)
По эквити:
21.89% (2 532.00 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|84
|EURCHF+
|35
|GBPCAD+
|34
|EURGBP+
|32
|GBPAUD+
|32
|USDSGD+
|32
|GBPJPY+
|29
|AUDNZD+
|27
|NZDJPY+
|27
|AUDJPY+
|26
|GBPNZD+
|26
|GBPUSD+
|26
|NZDCHF+
|25
|NZDSGD+
|25
|USDCAD+
|23
|AUDSGD+
|22
|EURJPY+
|21
|USDCHF+
|21
|CADJPY+
|21
|NZDCAD+
|20
|AUDUSD+
|19
|AUDCHF+
|19
|EURAUD+
|19
|NZDUSD+
|19
|EURNZD+
|18
|CADCHF+
|18
|EURCAD+
|18
|EURSGD+
|18
|CHFJPY+
|17
|USDJPY+
|17
|GBPCHF+
|16
|EURUSD+
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|309
|EURCHF+
|157
|GBPCAD+
|246
|EURGBP+
|301
|GBPAUD+
|150
|USDSGD+
|-131
|GBPJPY+
|99
|AUDNZD+
|103
|NZDJPY+
|114
|AUDJPY+
|143
|GBPNZD+
|127
|GBPUSD+
|248
|NZDCHF+
|145
|NZDSGD+
|202
|USDCAD+
|134
|AUDSGD+
|154
|EURJPY+
|70
|USDCHF+
|162
|CADJPY+
|176
|NZDCAD+
|88
|AUDUSD+
|125
|AUDCHF+
|150
|EURAUD+
|87
|NZDUSD+
|278
|EURNZD+
|74
|CADCHF+
|163
|EURCAD+
|52
|EURSGD+
|9
|CHFJPY+
|79
|USDJPY+
|90
|GBPCHF+
|111
|EURUSD+
|89
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|7.8K
|EURCHF+
|2.5K
|GBPCAD+
|1.8K
|EURGBP+
|638
|GBPAUD+
|3.5K
|USDSGD+
|-454
|GBPJPY+
|-898
|AUDNZD+
|3.6K
|NZDJPY+
|2.3K
|AUDJPY+
|3.3K
|GBPNZD+
|800
|GBPUSD+
|3.2K
|NZDCHF+
|2.1K
|NZDSGD+
|1.3K
|USDCAD+
|-339
|AUDSGD+
|2.6K
|EURJPY+
|-136
|USDCHF+
|2.4K
|CADJPY+
|3.8K
|NZDCAD+
|1.4K
|AUDUSD+
|2.8K
|AUDCHF+
|2.4K
|EURAUD+
|847
|NZDUSD+
|746
|EURNZD+
|2.8K
|CADCHF+
|742
|EURCAD+
|-319
|EURSGD+
|846
|CHFJPY+
|2.3K
|USDJPY+
|2.4K
|GBPCHF+
|957
|EURUSD+
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 829.58 HKD
Худший трейд: -877 HKD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 686.18 HKD
Макс. убыток в серии: -2 179.42 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
