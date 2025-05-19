SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HP28 STO 150SD HKD 025
Wai Hong Lee

HP28 STO 150SD HKD 025

Wai Hong Lee
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 68%
VantageInternational-Live 11
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
800
Negociações com lucro:
616 (77.00%)
Negociações com perda:
184 (23.00%)
Melhor negociação:
1 829.58 HKD
Pior negociação:
-877.09 HKD
Lucro bruto:
58 738.08 HKD (122 973 pips)
Perda bruta:
-25 111.38 HKD (64 306 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (1 686.18 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
2 990.97 HKD (18)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
8.87%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
15.43
Negociações longas:
382 (47.75%)
Negociações curtas:
418 (52.25%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
42.03 HKD
Lucro médio:
95.35 HKD
Perda média:
-136.47 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 179.42 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-2 179.42 HKD (12)
Crescimento mensal:
2.74%
Previsão anual:
33.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 HKD
Máximo:
2 179.42 HKD (6.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.14% (617.68 HKD)
Pelo Capital Líquido:
21.89% (2 532.00 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD+ 84
EURCHF+ 35
GBPCAD+ 34
EURGBP+ 32
GBPAUD+ 32
USDSGD+ 32
GBPJPY+ 29
AUDNZD+ 27
NZDJPY+ 27
AUDJPY+ 26
GBPNZD+ 26
GBPUSD+ 26
NZDCHF+ 25
NZDSGD+ 25
USDCAD+ 23
AUDSGD+ 22
EURJPY+ 21
USDCHF+ 21
CADJPY+ 21
NZDCAD+ 20
CADCHF+ 20
AUDUSD+ 19
AUDCHF+ 19
EURAUD+ 19
NZDUSD+ 19
EURNZD+ 18
EURCAD+ 18
EURSGD+ 18
CHFJPY+ 17
USDJPY+ 17
GBPCHF+ 16
EURUSD+ 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD+ 309
EURCHF+ 157
GBPCAD+ 246
EURGBP+ 301
GBPAUD+ 150
USDSGD+ -131
GBPJPY+ 99
AUDNZD+ 103
NZDJPY+ 114
AUDJPY+ 143
GBPNZD+ 127
GBPUSD+ 248
NZDCHF+ 145
NZDSGD+ 202
USDCAD+ 134
AUDSGD+ 154
EURJPY+ 70
USDCHF+ 162
CADJPY+ 176
NZDCAD+ 88
CADCHF+ 189
AUDUSD+ 125
AUDCHF+ 150
EURAUD+ 87
NZDUSD+ 278
EURNZD+ 74
EURCAD+ 52
EURSGD+ 9
CHFJPY+ 79
USDJPY+ 90
GBPCHF+ 111
EURUSD+ 89
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD+ 7.8K
EURCHF+ 2.5K
GBPCAD+ 1.8K
EURGBP+ 638
GBPAUD+ 3.5K
USDSGD+ -454
GBPJPY+ -898
AUDNZD+ 3.6K
NZDJPY+ 2.3K
AUDJPY+ 3.3K
GBPNZD+ 800
GBPUSD+ 3.2K
NZDCHF+ 2.1K
NZDSGD+ 1.3K
USDCAD+ -339
AUDSGD+ 2.6K
EURJPY+ -136
USDCHF+ 2.4K
CADJPY+ 3.8K
NZDCAD+ 1.4K
CADCHF+ 885
AUDUSD+ 2.8K
AUDCHF+ 2.4K
EURAUD+ 847
NZDUSD+ 746
EURNZD+ 2.8K
EURCAD+ -319
EURSGD+ 846
CHFJPY+ 2.3K
USDJPY+ 2.4K
GBPCHF+ 957
EURUSD+ 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 829.58 HKD
Pior negociação: -877 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 686.18 HKD
Máxima perda consecutiva: -2 179.42 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.07.28 06:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 05:58
Share of trading days is too low
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 03:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.19 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HP28 STO 150SD HKD 025
30 USD por mês
68%
0
0
USD
216K
HKD
32
100%
800
77%
99%
2.33
42.03
HKD
22%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.