Negociações:
800
Negociações com lucro:
616 (77.00%)
Negociações com perda:
184 (23.00%)
Melhor negociação:
1 829.58 HKD
Pior negociação:
-877.09 HKD
Lucro bruto:
58 738.08 HKD (122 973 pips)
Perda bruta:
-25 111.38 HKD (64 306 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (1 686.18 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
2 990.97 HKD (18)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
8.87%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
15.43
Negociações longas:
382 (47.75%)
Negociações curtas:
418 (52.25%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
42.03 HKD
Lucro médio:
95.35 HKD
Perda média:
-136.47 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 179.42 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-2 179.42 HKD (12)
Crescimento mensal:
2.74%
Previsão anual:
33.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 HKD
Máximo:
2 179.42 HKD (6.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.14% (617.68 HKD)
Pelo Capital Líquido:
21.89% (2 532.00 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|84
|EURCHF+
|35
|GBPCAD+
|34
|EURGBP+
|32
|GBPAUD+
|32
|USDSGD+
|32
|GBPJPY+
|29
|AUDNZD+
|27
|NZDJPY+
|27
|AUDJPY+
|26
|GBPNZD+
|26
|GBPUSD+
|26
|NZDCHF+
|25
|NZDSGD+
|25
|USDCAD+
|23
|AUDSGD+
|22
|EURJPY+
|21
|USDCHF+
|21
|CADJPY+
|21
|NZDCAD+
|20
|CADCHF+
|20
|AUDUSD+
|19
|AUDCHF+
|19
|EURAUD+
|19
|NZDUSD+
|19
|EURNZD+
|18
|EURCAD+
|18
|EURSGD+
|18
|CHFJPY+
|17
|USDJPY+
|17
|GBPCHF+
|16
|EURUSD+
|12
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD+
|309
|EURCHF+
|157
|GBPCAD+
|246
|EURGBP+
|301
|GBPAUD+
|150
|USDSGD+
|-131
|GBPJPY+
|99
|AUDNZD+
|103
|NZDJPY+
|114
|AUDJPY+
|143
|GBPNZD+
|127
|GBPUSD+
|248
|NZDCHF+
|145
|NZDSGD+
|202
|USDCAD+
|134
|AUDSGD+
|154
|EURJPY+
|70
|USDCHF+
|162
|CADJPY+
|176
|NZDCAD+
|88
|CADCHF+
|189
|AUDUSD+
|125
|AUDCHF+
|150
|EURAUD+
|87
|NZDUSD+
|278
|EURNZD+
|74
|EURCAD+
|52
|EURSGD+
|9
|CHFJPY+
|79
|USDJPY+
|90
|GBPCHF+
|111
|EURUSD+
|89
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD+
|7.8K
|EURCHF+
|2.5K
|GBPCAD+
|1.8K
|EURGBP+
|638
|GBPAUD+
|3.5K
|USDSGD+
|-454
|GBPJPY+
|-898
|AUDNZD+
|3.6K
|NZDJPY+
|2.3K
|AUDJPY+
|3.3K
|GBPNZD+
|800
|GBPUSD+
|3.2K
|NZDCHF+
|2.1K
|NZDSGD+
|1.3K
|USDCAD+
|-339
|AUDSGD+
|2.6K
|EURJPY+
|-136
|USDCHF+
|2.4K
|CADJPY+
|3.8K
|NZDCAD+
|1.4K
|CADCHF+
|885
|AUDUSD+
|2.8K
|AUDCHF+
|2.4K
|EURAUD+
|847
|NZDUSD+
|746
|EURNZD+
|2.8K
|EURCAD+
|-319
|EURSGD+
|846
|CHFJPY+
|2.3K
|USDJPY+
|2.4K
|GBPCHF+
|957
|EURUSD+
|1.5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 829.58 HKD
Pior negociação: -877 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 686.18 HKD
Máxima perda consecutiva: -2 179.42 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
68%
0
0
USD
USD
216K
HKD
HKD
32
100%
800
77%
99%
2.33
42.03
HKD
HKD
22%
1:500