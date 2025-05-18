- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
93 (92.07%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (7.92%)
En iyi işlem:
23.23 USD
En kötü işlem:
-22.14 USD
Brüt kâr:
122.86 USD (3 227 pips)
Brüt zarar:
-76.98 USD (2 608 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (28.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.61 USD (25)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
12.75%
Maks. mevduat yükü:
33.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
45 (44.55%)
Satış işlemleri:
56 (55.45%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-9.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-22.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.14 USD (1)
Aylık büyüme:
7.42%
Yıllık tahmin:
90.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.62 USD
Maksimum:
22.40 USD (16.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.99% (22.21 USD)
Varlığa göre:
45.03% (62.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|619
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.23 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2772
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
Demonstration of the advisor's work: https://www.mql5.com/en/market/product/118532
İnceleme yok
