- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
93 (92.07%)
Loss Trade:
8 (7.92%)
Best Trade:
23.23 USD
Worst Trade:
-22.14 USD
Profitto lordo:
122.86 USD (3 227 pips)
Perdita lorda:
-76.98 USD (2 608 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (28.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.61 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
12.75%
Massimo carico di deposito:
33.84%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
45 (44.55%)
Short Trade:
56 (55.45%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-9.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-22.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.14 USD (1)
Crescita mensile:
8.25%
Previsione annuale:
100.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.62 USD
Massimale:
22.40 USD (16.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.99% (22.21 USD)
Per equità:
45.03% (62.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|619
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.23 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.61 USD
Massima perdita consecutiva: -22.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2772
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
