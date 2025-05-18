- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
188
盈利交易:
170 (90.42%)
亏损交易:
18 (9.57%)
最好交易:
23.93 USD
最差交易:
-22.14 USD
毛利:
228.61 USD (5 799 pips)
毛利亏损:
-127.13 USD (4 193 pips)
最大连续赢利:
25 (28.61 USD)
最大连续盈利:
28.61 USD (25)
夏普比率:
0.14
交易活动:
27.05%
最大入金加载:
37.29%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
6 小时
采收率:
4.53
长期交易:
80 (42.55%)
短期交易:
108 (57.45%)
利润因子:
1.80
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
1.34 USD
平均损失:
-7.06 USD
最大连续失误:
1 (-22.14 USD)
最大连续亏损:
-22.14 USD (1)
每月增长:
22.16%
年度预测:
268.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.62 USD
最大值:
22.40 USD (16.12%)
相对跌幅:
结余:
15.99% (22.21 USD)
净值:
54.12% (80.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.93 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +28.61 USD
最大连续亏损: -22.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Demonstration of the adviser's work: https://www.mql5.com/en/market/product/118532
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
101%
0
0
USD
USD
201
USD
USD
31
100%
188
90%
27%
1.79
0.54
USD
USD
54%
1:500