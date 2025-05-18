SignauxSections
Vladimir Mametov

Cetus

Vladimir Mametov
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 46%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
92 (92.00%)
Perte trades:
8 (8.00%)
Meilleure transaction:
23.23 USD
Pire transaction:
-22.14 USD
Bénéfice brut:
122.42 USD (3 210 pips)
Perte brute:
-76.91 USD (2 608 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (28.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28.61 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
12.75%
Charge de dépôt maximale:
33.84%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.03
Longs trades:
45 (45.00%)
Courts trades:
55 (55.00%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
1.33 USD
Perte moyenne:
-9.61 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-22.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.98%
Prévision annuelle:
96.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.62 USD
Maximal:
22.40 USD (16.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.99% (22.21 USD)
Par fonds propres:
45.03% (62.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 602
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.23 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +28.61 USD
Perte consécutive maximale: -22.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Demonstration of the advisor's work: https://www.mql5.com/en/market/product/118532
Aucun avis
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 07:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 19:59
Share of trading days is too low
2025.05.21 19:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.18 21:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 21:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 21:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.18 21:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.18 21:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
