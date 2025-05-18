- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
188
Прибыльных трейдов:
170 (90.42%)
Убыточных трейдов:
18 (9.57%)
Лучший трейд:
23.93 USD
Худший трейд:
-22.14 USD
Общая прибыль:
228.61 USD (5 799 pips)
Общий убыток:
-127.13 USD (4 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (28.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.61 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
27.05%
Макс. загрузка депозита:
37.29%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.53
Длинных трейдов:
80 (42.55%)
Коротких трейдов:
108 (57.45%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.34 USD
Средний убыток:
-7.06 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-22.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.14 USD (1)
Прирост в месяц:
22.16%
Годовой прогноз:
268.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.62 USD
Максимальная:
22.40 USD (16.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.99% (22.21 USD)
По эквити:
54.12% (80.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.93 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +28.61 USD
Макс. убыток в серии: -22.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
еще 38...
Демонстрация работы советника: https://www.mql5.com/ru/market/product/118532
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
101%
0
0
USD
USD
201
USD
USD
31
100%
188
90%
27%
1.79
0.54
USD
USD
54%
1:500