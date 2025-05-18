СигналыРазделы
Vladimir Mametov

Cetus

Vladimir Mametov
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 101%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
188
Прибыльных трейдов:
170 (90.42%)
Убыточных трейдов:
18 (9.57%)
Лучший трейд:
23.93 USD
Худший трейд:
-22.14 USD
Общая прибыль:
228.61 USD (5 799 pips)
Общий убыток:
-127.13 USD (4 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (28.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.61 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
27.05%
Макс. загрузка депозита:
37.29%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.53
Длинных трейдов:
80 (42.55%)
Коротких трейдов:
108 (57.45%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.34 USD
Средний убыток:
-7.06 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-22.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.14 USD (1)
Прирост в месяц:
22.16%
Годовой прогноз:
268.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.62 USD
Максимальная:
22.40 USD (16.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.99% (22.21 USD)
По эквити:
54.12% (80.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.93 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +28.61 USD
Макс. убыток в серии: -22.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
еще 38...
Демонстрация работы советника: https://www.mql5.com/ru/market/product/118532
Нет отзывов
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 09:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 15:35
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 07:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 19:59
Share of trading days is too low
2025.05.21 19:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.18 21:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cetus
100 USD в месяц
101%
0
0
USD
201
USD
31
100%
188
90%
27%
1.79
0.54
USD
54%
1:500
Копировать

