- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
188
Transacciones Rentables:
170 (90.42%)
Transacciones Irrentables:
18 (9.57%)
Mejor transacción:
23.93 USD
Peor transacción:
-22.14 USD
Beneficio Bruto:
228.61 USD (5 799 pips)
Pérdidas Brutas:
-127.13 USD (4 193 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (28.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.61 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
27.05%
Carga máxima del depósito:
37.29%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.53
Transacciones Largas:
80 (42.55%)
Transacciones Cortas:
108 (57.45%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
0.54 USD
Beneficio medio:
1.34 USD
Pérdidas medias:
-7.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-22.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
22.16%
Pronóstico anual:
268.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.62 USD
Máxima:
22.40 USD (16.12%)
Reducción relativa:
De balance:
15.99% (22.21 USD)
De fondos:
54.12% (80.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.93 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +28.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
otros 38...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Demonstration of the adviser's work: https://www.mql5.com/en/market/product/118532
