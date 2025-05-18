SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cetus
Vladimir Mametov

Cetus

Vladimir Mametov
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 101%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
188
Transacciones Rentables:
170 (90.42%)
Transacciones Irrentables:
18 (9.57%)
Mejor transacción:
23.93 USD
Peor transacción:
-22.14 USD
Beneficio Bruto:
228.61 USD (5 799 pips)
Pérdidas Brutas:
-127.13 USD (4 193 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (28.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.61 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
27.05%
Carga máxima del depósito:
37.29%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.53
Transacciones Largas:
80 (42.55%)
Transacciones Cortas:
108 (57.45%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
0.54 USD
Beneficio medio:
1.34 USD
Pérdidas medias:
-7.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-22.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
22.16%
Pronóstico anual:
268.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.62 USD
Máxima:
22.40 USD (16.12%)
Reducción relativa:
De balance:
15.99% (22.21 USD)
De fondos:
54.12% (80.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.93 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +28.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
otros 38...
Demonstration of the adviser's work: https://www.mql5.com/en/market/product/118532
No hay comentarios
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 09:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 15:35
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 07:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 19:59
Share of trading days is too low
2025.05.21 19:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.18 21:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
